Norris: “Akıl sağlığı konusunda açık görüşlü olmak önemli”

McLaren sürücüsü, F1 kariyerinin başlarında baskıyla başa çıkmakta zorlandığı için sıkıntılı zamanlar geçirdiğini daha önce itiraf etmişti.

Ancak hem iyi bir dış destek ekibi hem de takımı McLaren ile çalıştıktan sonra genç İngiliz, daha mutlu bir halde ve artık yeniden yarışların keyfini çıkarıyor.

Bazı yıldız sporcular bu tür zorluklar konusunda dürüst olmaya isteksiz olsalar da, Norris yaşadıklarını anlatmaktan çekinmedi ve bu tutumu takınmasının önemli olduğunu düşündüğünü söyledi.

Genç sürücü, gerçek duyguları konusunda konuşmanın, karşılaştığı herhangi bir sorun konusunda konuşmaktan korkan kişilere yardımcı olabileceğini de düşünüyor.

Akıl sağlığı konusunda artan farkındalık konusunda konuşan Norris, “İki yıl öncesine göre çok daha iyi olduğumu düşünüyorum. Ve bu, her şeyden daha çok keyif almamı sağlıyor. Bu şekilde hayattan da çok daha keyif alabilirsiniz.”

“Her zaman endişelenmezsiniz, düşünmezsiniz, panik yapmazsınız. Yani hissettikleriniz çok daha iyidir. Ve böylece insanların bu konuda söylediklerini ne kadar çok görürseniz, herkesin bu konuda yardım alma konusunda kendisine güveni artar.”

“Bence bu, bana çok yardımcı oldu. Artık insanlara yardımcı olabileceğimi de biliyorum. Bunu sadece size söylemek için söylemek istemiyorum, diğer insanların da bu konuda zorlandığını bildiğim için söylüyorum.”

Lando Norris, McLaren MCL35M, Lance Stroll, Aston Martin AMR21, and Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

“Bu ayrıca insanlara yardım etmeye çalışmak için de iyi bir fırsat. Ve bu konuda konuşan büyük sporcuların, bunları diğer insanların kendisi için üzülmelerini istedikleri için söylemediklerini biliyoruz.”

“Ayrıca genç insanlara, dünyadaki diğer insanlara daha iyi hissetmeleri için yardım edebileceğimizi de biliyoruz.” dedi.

Norris, yaşadığı zorlukları, diğer sürücülerin de kariyerlerinde yaşadıkları bir şey olduğunu ancak belki de tutumları farklı olduğu için bu konuda açık olamadıklarını düşünüyor.

“Geçmişte aynı şekilde hisseden ancak bu konudan bahsetmeyen birçok sürücü ve sporcu olduğuna eminim.”

“Şimdilerde bu tür konularda konuşmaya daha mı açığız yoksa hissettiklerimizi söylemeye daha mı istekliyiz bilmiyorum.”

“Yine de herkes böyle değil. Her genç sürücü, hissettiklerini açıklamıyor. Son zamanlarda sadece birkaç sürücü ve sporcu bu konuda konuştu.”

“Ancak bana göre, ne kadar çok insan bu konuda konuşursa, bunun sonuçlarına ve diğer insanların eylemlerine o kadar çok insan farkına varır. Ve sosyal medya da insanların hissettiklerini etkileyebilir.”