Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / F1 pole tartışmasını karıştıran Schumacher Monaco olayı
Formula 1 / Birleşik Devletler GP Haberler

Rossi: "Her yarışta ilerleme kaydetmemiz gerekiyor"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alpine F1 CEO'su Laurent Rossi, Fransız üreticinin her geçen yarış ilerleme kaydetmesi ve ortaya koydukları hedefe doğru emin adımlarla ilerleme gerektiği görüşünde.

Rossi: "Her yarışta ilerleme kaydetmemiz gerekiyor"

Renault Grubu bünyesinde yer alan Alpine, bu yıl Renault F1 takımının projesini devraldı ve takımın adı Alpine F1 oldu.

Enstone merkezli ekip, uzun yıllar sonra ilk zaferini bu yıl Macaristan'da kazanmayı başardı. Fakat genel olarak podyum mücadelesinde yer alamayacak kadar yavaşlardı ve hatta hem Ferrari hem de McLaren'la da mücadele edemediler.

Ocon'un galibiyeti dışında takımın elde ettiği en iyi sonuç, Fernando Alonso'nun Macaristan'daki dördüncülüğüydü. O yarışta da Sebastian Vettel diskalifiye olmasa beşinci olacaklardı.

Alpine, sezonun bitimine altı yarış kala şampiyonada beşinci sırada yer alıyor fakat Alpine CEO'su Laurent Rossi, bunun cesaretlerini kırmayacağını söyledi.

Rossi, "Uzun vadeli bir projemiz var. Hedefimiz, 2024 yılında bizi düzenli olarak podyuma çıkarabilecek bir rekabet seviyesine ulaşmak."

"Şu anda takımlar şampiyonasında beşinciyiz. Fakat bu seviyede olduğunuz zaman, takip etmeyi düşündüğünüz bir yol haritası çizmek zor değildir. Yani her yıl biraz daha iyi olmalıyız. Bu, dört veya beş yılı kapsayan 100 yarışlık bir proje."

"Her yarışta ilerleme kaydetmemiz gerekiyor. Bunlar pistte gördüğümüz veya görmediğimiz ilerlemeler, tüm küçük detaylar olabilir. Düşüncemiz asla yerimizde saymamak ve sürekli doğru yöne gittiğimizi görebilmek."

"Gelecek yıldan tek isteğimiz, başlangıçta tatmin edici bir performans seviyesine sahip olduğumuzdan emin olmamız. Bu da zirveden çok uzakta olmamak demek. Oradan da zirveye doğru tırmanmaya devam edebiliriz." dedi.

Renault Grubu'nun Başkanı Luca de Meo bu vizyonu paylaşıyor.

"Formula 1'e, uzun yıllar sporda kalmak için geldik. her yıl daha iyi performans göstermek için buradayız. Belli hedeflerimiz var. Alpine, dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden birinin parçası ve uzun vadeli bir projemiz var."

"Alpine markasını dönüştürmeyi ve elektrikli otomobil yarışlarında yer almayı  planlıyoruz. Buradaki fikir, yarış programlarımızı finanse edebilmek için spor bileşenleri etrafında bir iş yapısı kurmak. Kendi kendine yeten bir sistem olacak ve Formula 1'deki sonuçlar, tüm bu hikayenin ana yapısını oluşturacak."

Biletler
paylaşım
yorumlar
F1 pole tartışmasını karıştıran Schumacher Monaco olayı

Önceki haber

F1 pole tartışmasını karıştıran Schumacher Monaco olayı
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Alesi: "Verstappen ve Hamilton, Monza'da fazla ileri gitti" Türkiye GP
Formula 1

Alesi: "Verstappen ve Hamilton, Monza'da fazla ileri gitti"

Ralf: "Red Bull'un, hızını artırmasının bir yolunu bulması gerekiyor" Birleşik Devletler GP
Formula 1

Ralf: "Red Bull'un, hızını artırmasının bir yolunu bulması gerekiyor"

Stroll: "Newey çok özel biri fakat bir ekip olarak başarılı olmak gerekiyor" Birleşik Devletler GP
Formula 1

Stroll: "Newey çok özel biri fakat bir ekip olarak başarılı olmak gerekiyor"

Çok Okunanlar Bugün

Marko: "Mercedes'in 'yasa dışı' bir şey yaptığını sanmıyorum fakat ortada bir tuhaflık var"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Mercedes'in 'yasa dışı' bir şey yaptığını sanmıyorum fakat ortada bir tuhaflık var"

F1 pole tartışmasını karıştıran Schumacher Monaco olayı
Formula 1 Formula 1

F1 pole tartışmasını karıştıran Schumacher Monaco olayı

Seidl: "Türkiye, gerçek tabloyu bir kez daha gösterdi"
Formula 1 Formula 1

Seidl: "Türkiye, gerçek tabloyu bir kez daha gösterdi"

Alonso: "Mick bana babasını hatırlatıyor"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "Mick bana babasını hatırlatıyor"

Mercedes için "Petronas yerine Aramco'ya geçecek" iddiası!
Formula 1 Formula 1

Mercedes için "Petronas yerine Aramco'ya geçecek" iddiası!

Stroll: "Newey çok özel biri fakat bir ekip olarak başarılı olmak gerekiyor"
Formula 1 Formula 1

Stroll: "Newey çok özel biri fakat bir ekip olarak başarılı olmak gerekiyor"

Lammers: "Red Bull ve Verstappen'in endişelenmesi gerekiyor"
Formula 1 Formula 1

Lammers: "Red Bull ve Verstappen'in endişelenmesi gerekiyor"

Suudi Arabistan GP "muhteşem" olmasının yanı sıra "sürdürülebilir" olacak
Formula 1 Formula 1

Suudi Arabistan GP "muhteşem" olmasının yanı sıra "sürdürülebilir" olacak

Son Haberler

Rossi: "Her yarışta ilerleme kaydetmemiz gerekiyor"
Formula 1 Formula 1

Rossi: "Her yarışta ilerleme kaydetmemiz gerekiyor"

F1 pole tartışmasını karıştıran Schumacher Monaco olayı
Formula 1 Formula 1

F1 pole tartışmasını karıştıran Schumacher Monaco olayı

Alesi: "Verstappen ve Hamilton, Monza'da fazla ileri gitti"
Formula 1 Formula 1

Alesi: "Verstappen ve Hamilton, Monza'da fazla ileri gitti"

Ralf: "Red Bull'un, hızını artırmasının bir yolunu bulması gerekiyor"
Formula 1 Formula 1

Ralf: "Red Bull'un, hızını artırmasının bir yolunu bulması gerekiyor"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.