Rossi: "Her yarışta ilerleme kaydetmemiz gerekiyor"

Rossi, "Uzun vadeli bir projemiz var. Hedefimiz, 2024 yılında bizi düzenli olarak podyuma çıkarabilecek bir rekabet seviyesine ulaşmak."

"Şu anda takımlar şampiyonasında beşinciyiz. Fakat bu seviyede olduğunuz zaman, takip etmeyi düşündüğünüz bir yol haritası çizmek zor değildir. Yani her yıl biraz daha iyi olmalıyız. Bu, dört veya beş yılı kapsayan 100 yarışlık bir proje."

"Her yarışta ilerleme kaydetmemiz gerekiyor. Bunlar pistte gördüğümüz veya görmediğimiz ilerlemeler, tüm küçük detaylar olabilir. Düşüncemiz asla yerimizde saymamak ve sürekli doğru yöne gittiğimizi görebilmek."

"Gelecek yıldan tek isteğimiz, başlangıçta tatmin edici bir performans seviyesine sahip olduğumuzdan emin olmamız. Bu da zirveden çok uzakta olmamak demek. Oradan da zirveye doğru tırmanmaya devam edebiliriz." dedi.

Renault Grubu'nun Başkanı Luca de Meo bu vizyonu paylaşıyor.

"Formula 1'e, uzun yıllar sporda kalmak için geldik. her yıl daha iyi performans göstermek için buradayız. Belli hedeflerimiz var. Alpine, dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden birinin parçası ve uzun vadeli bir projemiz var."

"Alpine markasını dönüştürmeyi ve elektrikli otomobil yarışlarında yer almayı planlıyoruz. Buradaki fikir, yarış programlarımızı finanse edebilmek için spor bileşenleri etrafında bir iş yapısı kurmak. Kendi kendine yeten bir sistem olacak ve Formula 1'deki sonuçlar, tüm bu hikayenin ana yapısını oluşturacak."