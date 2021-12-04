Wolff: "Pole'ü aldıklarını düşündük"

2021 Suudi Arabistan Grand Prix'si öncesinde pole pozisyonu Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın olurken takım arkadaşı Valtteri Bottas da ikinci oldu. Max Verstappen ise son bölümde en hızlı turla gelirken kaza yaptı.

Sonuç olarak pazar günkü yarışa Hamilton ilk sıradan başlayacak ve İngiliz pilotun yanında Bottas olacak.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, "Formula 1 çılgınca ve sürprizlerle dolu."

"Bugün çok baskın bir pakete sahiplerdi, araçları gerçekten harikaydı. Tek bir ısınma turuyla lastiği doğru ayara getirdiler ve biz gerçekten yeterli tutuşa sahip olmakta zorlandık. Sonra yarım saniye daha hızlıydı ve pole elimizden gitti."

"Ancak son virajda geniş döndü, devam etti ve duvara değdi. Biz de ilk iki sırada bitirdik ve bu açıkçası yarın için büyük bir avantaj. Bu çılgınca."

"Pole'ü aldıklarını düşündük. O aşamada sadece bir arada tutmamız ve saldırmaya devam etmemiz önemliydi. Valtteri'nin orada olmasıyla ve ön sırayı almamız arasında büyük bir fark var. Umarım bunu yarın da alabiliriz."

"Red Bull'un tek tura konsantre olduklarını düşünüyorum, bu yüzden lastiği de hızlı bir şekilde ayarladılar. Yarın da küçücük bir avantajımız olursa ne olacağını kim bilir?" dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Wolff, buradaki performanslarından daha fazlasını beklediklerini itiraf etti.

"Biz çok daha güçlü olmayı bekliyorduk. Hızlı bir aracımız var ve bu hızlı virajlar bize uygun gibi görünüyordu ancak bu sezon zaten birçok kez olduğu gibi sürprizlerle dolu oluyor."

Mercedes takım patronu, yarışa üçüncü sıradan başlayacak Verstappen hakkında, "Sadece atak yapması gerekiyor ve ilk virajdan sonra üçüncü sırada kalırsa, bu onun için büyük bir dezavantaj. Valtteri'yi geçmesi gerekiyor ve sonra Lewis'i geçmesi gerekiyor, bu yüzden savaşacağız." dedi.