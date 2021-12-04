Hamilton, tartışmalı Kingspan anlaşması hakkındaki sessizliğini bozdu

Suudi Arabistan GP öncesinde Mercedes, yalıtım ve kaplama şirketi Kingspan ile yeni bir sponsorluk anlaşması yaptığını duyurmuştu ve Kingspan logoları, bu hafta sonundan itibaren aracın üzerinde yer almaya başladı.

Bu anlaşmanın açıklanmasının ardından Mercedes, birçok farklı grup tarafından eleştirilmişti.

Bu anlaşma, 2017’de 72 kişinin ölümüne sebep olan Grenfell yangın felaketinden etkilenen ailelerin tepkisini çekti. Kingspan’ın K15 yalıtımı, Grenfell Tower'da kullanılan ürünlerden biriydi ve şirketin bu felakete karışması, geniş şekilde sorgulanmıştı.

Felakette hayatını kaybedenlerin ve hayatta kalanların ailelerinin kurduğu bir baskı grubu olan Grenfell United, bu sponsorluk anlaşmasına tepki göstermişti.

Wolff ise Grenfell United ile buluşarak konu hakkında görüşmek istediğini söylemişti.

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Mercedes'in 7 kez dünya şampiyonu pilotu Hamilton, Grenfell felaketinde yakınlarını kaybeden aileleri desteklemişti ve bu sponsorluk anlaşmasının duyurulmasının ardından Britanya medyasındaki haberlerin içinde Hamilton'ın da ismi geçti.

İngiliz pilot, takımın tartışmalı sponsorluk anlaşmasıyla ilgili ilk kez Cidde'deki sıralama turlarının ardından konuştu.

Hamilton, Tommy Hilfiger hariç takımın sponsorluk anlaşmalarıyla bir ilgisinin olmadığını söyledi.

7 kez dünya şampiyonu, "Tommy [Hilfiger], takıma getirdiğim tek sponsor. Bu hafta yaşananları [anlaşmayı] daha önce duymamıştım."

"2017'de yaşananların farkındayım ve orada yaşananlardan etkilenen aileleri yakından takip ediyorum. O bölgedeki insanlar, bu felaketten etkilenenlerin ailelerine büyük destekte bulundular."

"Bu anlaşmanın benimle pek bir alakası yok. Toto'nun bunu çözeceğini biliyorum. Maalesef, bu durumda benim de ismim geçiyor çünkü logolar araçlara koyuldu. Logolar araçta kalmaya devam edecek mi? Bunu göreceğiz." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Gelişim, Konut ve Topluluklardan Sorumlu Devlet Bakanı Michael Gove, anlaşmanın tekrar gözden geçirilmesini isteyenlere katılmıştı.

Twitter’daki paylaşımında Gove, “Grenfell Soruşturması devam ederken, Mercedes AMG F1’in, yalıtım şirketi Kingspan’den sponsorluk alması büyük hayal kırıklığı yarattı. Bunu yeniden düşünmeleri için Mercedes’e yazacağım. Grenfell topluluğu daha iyisini hak ediyor.” ifadelerini kullanmıştı.

Gove ayrıca, Mercedes'in anlaşmasının büyük tepki toplamasının ardından F1 gibi sporların reklam ve sponsorluk yasalarını değiştirebilecekleri konusunda Britanya Devleti'ni uyardı.

Gove, son olarak "Mercedes'in ve Sir Lewis Hamilton'ın son yıllardaki başarıları, hepimizin gurur duyduğu bir İngiliz başarısını yansıtmakta. Umuyorum ki şirketinizin ve sporun yaptığı bütün iyi işleri gölgede bırakacak bu anlaşmayı gözden geçirirsiniz." dedi.