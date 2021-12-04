Verstappen, kazaya rağmen henüz umudunu kaybetmiş değil

Suudi Arabistan'da ilk kez gerçekleştirilecek yarış öncesinde Verstappen, sıralamalardaki son turunda pole pozisyonunu kazanacak gibi görünüyordu ancak son viraja girerken lastiklerini kilitlemesinin ardından duvara vurdu.

Valtteri Bottas'ın son turunda kendisini geçmesinin ardından Verstappen, bu kazayla seansı 3. sırada noktalamış oldu.

Verstappen, pahalıya mal olan kazasına rağmen gösterdikleri performansın kendisinin umutlanmasını sağladığını söyledi. Katar'daki sıralamalarda Lewis Hamilton'ın 0.45 sn gerisinde kalan Verstappen, burada kaza yapana kadar 0.4 sn civarında farka sahipti.

Verstappen, "En azından mücadele edebilecek gibi görünüyoruz."

"Katar'da gerçekten performans olarak gerideydik. Aracımız burada daha iyi çalışıyor gibi. Umarım yarın bu pistte iyi bir şekilde takip edebiliriz. Öyle olursa, iyi bir fırsata sahip olacağız." dedi.

Verstappen, hafta sonunun kalan bölümünde araç takibi yapmadığı için Cidde pistinde geçiş şansının ne kadar olacağından emin olmadığını dile getirdi.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Verstappen'in Meksika'dan sonra ilk galibiyetini alabilmesi için yarış içerisinde iki Mercedes pilotunu birden geçmesi gerekiyor.

Verstappen, "Geçiş yapabilmemizi umuyorum. Ancak sadece bu konu yok. Lastikleri, nasıl çalışacaklarını bilmiyoruz."

"Kendime güveniyorum. Tabii ki ilk sıradan başlamak isterdim. Üçüncü sıradan başlayacağımız için galibiyet zor olacak ancak bu, kesinlikle imkansız değil." dedi.

Kazayı değerlendirmesi istenen Verstappen, "Oraya geldiğimde aynı noktada frene bastığımı hissettim ancak biraz kilitledim ve turumu tamamlamaya çalıştım."

"Ancak virajın çıkışında duvara dokundum, bu yüzden devam edemedim. Tabii ki aşırı sinir bozucu."

"Sıralamalarda iyi bir araca sahip olduğumuzu düşünüyorum ve her şey bir araya geliyor gibiydi. Ancak 1. ve 2. seansta trafik vb durumlar nedeniyle iyi bir tur atmak zordu."

"Q3 iyiydi ancak ne yazık ki turu tamamlayamadım. Bu yüzden tabii ki çok büyük hayal kırıklığı yaşıyorum." dedi.