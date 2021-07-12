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Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Wolff: "Tüm zorluklara rağmen şampiyonluk savaşına devam ediyoruz"

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Mercedes takım patronu Toto Wolff, Lewis Hamilton'ın bu sene Max Verstappen'i yenerek sekizinci şampiyonluğunu kazanması için takım olarak tüm zorlukların üstesinden gelmeleri gerektiğini dile getirdi.

Wolff: "Tüm zorluklara rağmen şampiyonluk savaşına devam ediyoruz"

Mercedes pilotu Hamilton, son 5 yarışın ikisinde ikinci olmayı başardı ancak Avusturya’da dördüncü, Monako’da yedinci ve Azerbaycan’da 15. olarak puan farkının açılmasını engelleyemedi.

Ayrıca Mercedes de takımlar şampiyonasında Red Bull’un 44 puan gerisinde bulunuyor ve takım patronu Wolff, neredeyse sezon ortasına gelinmişken, bu durumla ilgili memnuniyetsizliğini belirtti ancak şampiyonluk savaşının henüz sona ermediğinin de altını çizdi.

Geçtiğimiz Avusturya Grand Prix’sinde Hamilton'ın araç hasarı nedeniyle ikincilikten dördüncülüğe düşmesi sonrası konuşan Wolff,  “Tabii ki kaybettiğiniz her puan çok büyük hasar veriyor ve [Hamilton], ikinci sırada bitirmeye kıyasla 6 puan daha fazla kaybetti.”

“Yaşananlar, momentumun yanlış yönde ilerlediğini gösteriyor.”

“Fakat bu mücadele bitmekten çok uzak. [Lewis], Max’ın 32 puan gerisinde bulunuyor. Bu, [Max'i] yakalaması için bir yarış dışının yeterli olduğu anlamına geliyor ve bu yüzden, onu kovalamaya devam edecek.”

“Bakü’ye ve diğer yarışlara bakarsak, oyunumuzu geliştirmeliyiz. Daha az hata yapmalı ve aracı daha iyi anlamalıyız.” ifadelerini kullandı.

Bu sezon Mercedes, 2014'te hibrit döneminin başlamasından bu yana en zor yılını geçiriyor ve Wolff, bunun "yeni bir deneyim" olduğunu düşünüyor.

Avusturyalı takım patronu, "Takımda çok iyi bir motivasyon ve 'bağışıklık sistemi' var."

“Bağışıklık sistemi, işler kötüye gittiğinde karşılık vermeniz gerektiği anlamına geliyor. Şu anda, 7 şampiyonluktan sonra, zor bir mücadelenin içindeyiz ve tüm zorluklara karşı savaşıyoruz."

"Bu duruma keyifli diyemem ama uzun vadede bizi daha da güçlendirecek yeni bir deneyim oluyor."

“Üst üste birkaç zor hafta sonu geçirsek bile her gün yeni şeyler öğreniyor ve daha da güçleniyoruz."

“Geçtiğimiz yıllara bakarsak, bu deneyimi yaşamamızın gerekli olduğunu görüyorum.”

Ayrıca Wolff, bu durumun Mercedes'in çalışmalarına yaklaşımında büyük bir değişim yarattığını da belirtti.

“Tüm bu yıllar boyunca, performansımız konusunda iyimser olmamaya çalıştım ve şimdi tam tersini yapmam gerekiyor.”

“Sezonun bu aşamasında pes etmeyeceğiz. Bu şampiyonluğu kazanmamız matematiksel olarak mümkün olmayana kadar vazgeçmeyeceğiz."

“Bu nedenle, geçmişte yaptığımız gibi karamsarlıktan ziyade iyimser bir yaklaşım sergilememiz gerekiyor. Geçen pazar gibi bir günden bile çıkarılacak dersler var." yorumlarında bulundu.

Lewis Hamilton, Mercedes W12

Lewis Hamilton, Mercedes W12
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Fotoğraf: Alessio Morgese

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