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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Sürücüler, Silverstone'daki ana yarışa istedikleri lastikle başlayabilecek

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Pirelli, pazar günü Silverstone'da yapılacak ana yarışta sürücülerin diğer yarışların aksine istediği lastikle piste çıkabileceğini doğruladı.

Sürücüler, Silverstone'daki ana yarışa istedikleri lastikle başlayabilecek

Britanya GP hafta sonunda Formula 1 tarihinde ilk kez sprint yarışı uygulanacak ve bu formatta cumartesi günkü sıralama turları, cuma gününe alınmış durumda.

Cumartesi günü de artık 100 km'lik bir sprint yarışı yapılacak ve bu yarışın gridi, cuma günkü sıralama turlarının sonucuna göre belirlenecek. Cumartesi günkü sprint yarışının galibi de pazar günkü yarışa ilk sıradan başlayacak.

Normal yarış hafta sonunda, sıralama turlarında son bölüme kalan isimler, yarışa ikinci bölümde kullandıkları lastiklerle başlıyordu. Fakat sprint yarış hafta sonunda bu kural geçerli olmayacak.

Cuma günkü sıralama turlarında sadece yumuşak lastikler kullanabilecek ve son bölüme kalan isimlerin pazar günkü yarışa, sıralama turlarının ikinci bölümünde kullandıkları lastiklerle başlaması gerekmeyecek. Bunun yerine 20 sürücünün tamamı, pazar günkü yarışa istediği lastikle başlayacak.

Cumartesi günkü sprint yarışında zorunlu pit stop olmayacak ve sürücüler lastik seçiminde özgür olacak.

Ayrıca Pirelli, bu hafta sonu yapılacak Silverstone yarışında daha sert yapıya sahip arka lastiklerin kullanılacağını da doğruladı. Bu lastikler daha sağlam olsalar da ekstra ağırlığa sahip olmayacaklar.

Fernando Alonso, Alpine A521

Fernando Alonso, Alpine A521

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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