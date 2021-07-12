Button, Williams'ın Capito yönetiminde geri döneceğinden emin

Williams 2021 sezonunda Takımlar Şampiyonası'nda Haas'ın üstünde olsa da, İngiliz takım son üç sezondur şampiyonayı hep 10. sırada tamamladı ve bu süre zarfında sadece tek puan alabildiler.

Williams'ın kendi adına tam dokuz takımlar ve yedi sürücüler şampiyonası var ve içinde bulundukları durumun düzeltilmesi gerektiği düşünülüyor.

İngiliz takımın danışmanı Button da bu durumu düzeltebilecek kişinin Capito olduğunu düşündüğünü söyledi.

2000'de Williams'la birlikte spora başlayan Button şu ifadeleri kullandı: ''Şu anda sıralamalarda, yarışa kıyasla daha rekabetçiler ancak geri dönecekler ve bence önemli olan şey bu geleceği görebilmeleri. Bu aynı zamanda takımda her zaman çok önemli bir yerde olmuştur.''

''Eğer bir ışık görebiliyorsanız, fazladan iş yaparsınız ve bu gelişimi görmek gerçekten çok güzeldir. Takım içindeki atmosfer çok iyi, bence Jost Capito onlara liderlik etmek konusunda çok iyi bir iş çıkarıyor.''

2009 dünya şampiyonu, bu geri dönüşün zaman alacağını ve yapılacak şeylerin bir gecede olmadığını eklese de, takımın birçok kişi için özel bir yere sahip olduğunu da belirtti.

Button sözlerine şöyle devam etti: ''Bu zaman alacak bir şey. Bir gecede olmayacak. Gelecek yıl birden yarış kazanmaya başlamayacaklar ancak bu birkaç yıl içinde olabilir.

''Gelecek yıl yeniden önde olabilirler ki bunu görmeyi hepimiz çok isteriz. Williams birçoğumuz için çok özel bir takım.''

George Russell, Williams FW43B Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images