Windsor: "Piastri, yeni Ayrton Senna olabilir"
Peter Windsor, Oscar Piastri'nin geleceğin en büyük yeteneklerinden biri olduğuna dikkat çekti ve kendisinin yeni Ayrton Senna olabileceğini söyledi.
Yaz arasının olaylı ismi Oscar Piastri, akademisinde bulunduğu Alpine ile anlaşmayı reddetmesinin ve Sözleşme Tanıma Kurulu'na kadar giden bir sürecin ardından McLaren ile anlaştı ve gelecek sezon Woking merkezli takımla gride katılıyor.
2019-2021 sezonları arasında arka arkaya Euroformula Open, Formula 3 ve Formula 2 şampiyonluklarına ulaşan Piastri, önümüzdeki on yılın en büyük yeteneklerinden biri olarak kabul edilmekte.
Bir Twitch yayını esnasında konuşan Windsor, "Sanırım hepimiz Oscar Piastri'nin Formula 3 ve Formula 2'de başardıkları nedeniyle heyecanlanmalıyız.
"Bunu Prema ile başardı, bu yüzden her zaman 'MP Motorsport veya DAMS veya Carlin ile başardı'dan farklı olarak 'Prema ile başardı' gibi küçük bir şerh düşülmeli -nitekim çok iyi bir takım."
"Yine de eğer ki Prema'da bir numaralı sürücü olarak seçildiyseniz, bu sizin iyi olduğunuzu gösterir."
"Bunun yanı sıra kendisi Alpine koltuğunu reddetme cüretini gösterdi. Kimin ne dediği umurumda değil, o bunu yaptı ve eğer bunu yaparsanız büyük bir özgüvene sahip olursunuz.
"Artık kendisi bir McLaren pilotu, Lando Norris ile birlikte neler yapacağını görmek beni çok heyecanlandırıyor."
Piastri'nin F1'e giden yolunu Ayrton Senna ile karşılaştıran Windsor, efsanevi Brezilyalı'nın kariyerine bilinçli olarak küçük bir takımla -Toleman- başlamaya karar verdiğini açıkladı.
Windsor, "Ayrton Senna'nın ilk Formula 1 yarışı olan 1984 Brezilya GP'sinde bulunacak kadar şanslıydım ve o hafta sonu boyunca Ayrton'u takip ettim - hatta bir gün pistten onunla birlikte çıktım, onunla takıldım - ve kesinlikle muhteşemdi."
"Yaptığı her şeyde kesinlikle mükemmeldi: araçla ilgili bir sorun olduğunda sabırlıydı, sakindi, mekanikerlere yardım ediyordu ve Toleman'ın griddeki yeri göz önüne alındığında araçtan tam olarak doğru tur zamanını ve performansı elde etti. Harikaydı.
"Piastri'den beklentilerimizin bu düzeyde olduğunu söylemeliyim çünkü Alpine'e hayır diyen bir adam McLaren'a gidiyor."
"Bu bir bakıma Ayrton'a zıt bir durum çünkü Ayrton küçük bir takımla başlayıp o takımda kendini gösterip bir yıl sonra Lotus'a, Williams'a ya da başka bir yere gitmek istemişti."
"Piastri bunu yapmıyor. Eğer Alpine'e gitse ve Esteban Ocon'un yanında takım arkadaşı olsaydı, şu anda kendisine daha az odaklanılacaktı, o da daha az baskı hissedecekti."
"Kendisine Senna'nın hiçbir zaman görmediği kadar büyük bir baskı uyguluyor. Ancak onun bir sonraki Ayrton Senna olduğunu varsayarsak, ki pek çok insan bize bunu söylüyor, o zaman nasıl gideceğini görmek ilginç olacak."
"Lando'nun bununla nasıl başa çıkacağını görmek de ilginç olacak, gerçekten ilginç.
"Şahsen Lando'nun son derece iyi olduğunu ve Piastri'yle hiçbir sorun yaşamayacağını düşünüyorum, ancak Piastri'yle son dokuz ayda yaşananlar göz önüne alındığında, bu adamın inanılmaz derecede kendine güvendiğini ve Ayrton Senna kadar yetenekli olduğunu söylemelisiniz." dedi.
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