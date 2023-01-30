Vasseur: "Ferrari'nin hedefi kazanmak, Leclerc veya Sainz'la kazanmak değil"
Scuderia Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, İtalyan ekibin Charles Leclerc veya Carlos Sainz'ın her ikisiyle de yarış kazanmaya odaklanacağını söylüyor.
Frederic Vasseur, bu ay itibariyle Ferrari'deki görevien başladı ve henüz takımla ilgili analizlerini tamamlamış değil. Ancak kendisinden beklentilerin fazlasıyla farkında.
Geçen yıl Ferrari'nin Charles Leclerc'e odaklanmadığı yönünde eleştiriler vardı ancak Vasseur, hedeflerinin iki pilota da kazanma fırsatı vermek olduğunu söyledi.
Leclerc'in takımın birinci pilotu olacağı yönündeki görüşleri yorumlayan Vasseur şöyle dedi: "Bence Ferrari her iki pilota da aynı aracı sunabilecek kapasitede."
"Amaç kazanmak, Charles'la kazanmak değil, Carlos'la ya da bir başkasıyla kazanmak değil. Tek amaç var, o da kazanmak."
Charles Leclerc, Ferrari
Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images
"Bu konudaki düşüncem çok açık; İki sürücüyle mücadele edeceğiz ve sezonun bir noktasında sürücülerden birine daha fazla odaklanmamız gerekiyorsa, o zaman takım onun etrafında olacak."
"Fakat daha önce de söylediğim gibi, burada bir ya da iki numaralı pilot yok. Bir numara Ferrari'dir."
Bazılarına göre Vasseur'ün Ferrari'ye gelmesinde Leclerc ile olan ilişkisi büyük rol oynadı.
Leclerc ile olan dostluğunun Ferrari'ye gelişinde rol oynayıp oynamadığı sorusuna Vasseur, "Bu konuda bildiğim herhangi bir şey yok ve yardımcı olduğunu da düşünmüyorum çünkü takım patronunun rolü Charles'ı en iyi duruma getirmek değil, takımı mümkün olan en iyi duruma getirmektir."
"Elbette Charles ile iyi bir ilişkim var, onu 12 yaşından beri tanıyorum. 20 yıldır tanıdığınız birini idare etmek, yeni tanıştığınız birini idare etmekten daha kolay fakat kararda rol oynayan nedenlerden biri bu değildi." dedi.
Carlos Sainz, Ferrari
Photo by: Ferrari
Vasseur, geçmişte pek çok kez Sainz ile çalışmak istediğine ve İspanyol pilotun çok hızlı olduğuna da dikkat çekiyor.
"Bazı insanlar bu hikayeyi biliyor ama herkes değil. Renault'dayken, Carlos'la ilk teması kuran bendim ve Sauber'e geçtiğimde bile onu takıma getirmeye çalıştım."
"Sanırım bu, onun yeteneklerine duyduğum güveni teyit etmek için yeterlidir. Onun çok güçlü bir sürücü olduğuna inanıyorum."
"İkisi arasındaki ilişkinin (Leclerc ve Sainz) beni çok olumlu bir şekilde şaşırttığını eklemek istiyorum. Onlarla ayrı ayrı yemek yedim, sonra hep birlikte yemek yedik. Son birkaç haftada birlikte çok zaman geçirme şansımız oldu."
"Hatırladığım Carlos'tan daha olgun bir insan bulduğumu söylemeliyim ve aynı şey Ferrari'de geçirdiği yıllardan sonra Charles için de geçerli."
"Bence aralarındaki işbirliği dışarıdan görünenden çok daha güçlü."
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