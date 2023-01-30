Vasseur'un Ferrari ile ilk basın toplantısından çıkardığımız 5 ders

Haberi dinle

Büyük kararların verildiği kritik yoğun kış döneminde takım patronunun değişikliğinin zamanlaması, Şahlanan At'ın Binotto'nun yerine geçen Fred Vasseur Ocak ayının başında Maranello'ya ayak basana kadar bir miktar belirsizlikten kaçınamayacağı anlamına geliyordu.

Ekibin iç işleyişini iki hafta boyunca daha iyi tanıdıktan sonra Vasseur, geçen hafta yeni rolüyle ilk kez medyaya konuştu.

Ferrari, özellikle İtalyan basını tarafından diğerlerinden daha fazla incelemeye maruz kalan bir takım olduğundan, Vasseur'un önümüzdeki sezonun gidişatını belirlemesi için bu ilk medya görüşmesi önemliydi.

Ayrı görüşmelerde hem İtalyan gazetecilere hem de uluslararası medyaya söylediklerini duyduktan sonra, Vasseur'un konuşmalarından öne çıkanları sizler için derledik.

Ferrari'de hızlı bir devrim olmayacak

Ferrari'nin geçen yıl dünya şampiyonluğunu kaybetmesinde etkili olan bariz zayıflıklarından sonra, Vasseur'un takıma değişiklik yapması için getirildiği açık.

Ancak Ferrari'nin 2022 sezonunu etkileyen dayanıklılık, pilot hataları, güncellemeler ve strateji sorunları net odak alanları olsa da Vasseur, şimdilik herhangi bir radikal değişiklik yapmayacağını açıkça belirtti.

Fransız takım patronu bir şeyleri iyileştirecekse, olayların neden bu şekilde olduğunun nedenlerini tam olarak anlaması gerektiği konusunda netti.

Vasseur, ilk günden itibaren Ferrari'nin sıkıntılarına dair tüm cevapları bildiğine inanmanın bir hata olacağını savundu.

Vaseur, "İki haftanın ardından teknik organizasyonla ilgili harekete geçmek benim açımdan küstahlık olur."

"Sistemi nasıl geliştirebileceğimizi, sistemin zayıf noktasının ne olabileceğini anlamaya çalışmak ve daha iyi bir iş çıkarmak için görüşmelerimiz olacak. Ancak bu, benim açımdan mantıklı olmayacak büyük bir adım veya büyük değişikliklerden ziyade, sürekli bir gelişim şeklinde olacak." dedi.

Vasseur ayrıca olaylara daha bütünsel bir yaklaşım benimsiyor. Bu açıdan bölüm başkanlarına odaklanmaktansa tüm organizasyonun daha büyük resmini düşünmenin önemli olduğunu düşünüyor.

Neden strateji ekibine balta sallamadığı sorulduğunda Vasseur, şu şekilde cevap verdi: "Sadece piramidin tepesine odaklanmaktan kaçınmalısınız. Çoğu zaman strateji hakkında konuşurken, bu sadece pit duvarındaki adamdan çok daha fazla bir organizasyon meselesidir."

Vasseur, doğru insanlarla görüşüyor

Frédéric Vasseur, Ferrari Photo by: Ferrari

Ferrari her zaman bir siyaset yatağı olmuştur ve bu, tarihsel olarak takım patronlarının sürekli olarak diğerlerinin ilgi odağı olmasına neden oluyor.

Binotto, görevi devralmadan önce var olan saldırı zihniyetinin bir kısmından kurtulmak için çok şey yaptı ancak Vasseur işleri bir adım daha ileri götürmek isteyecektir.

Takımın pistte ilerlemesi için neye ihtiyaç duyduğuna dair cevaplarının henüz olmadığına inandığı gibi, diğer taraftan altyapı hakkında her şeyi bildiğini düşünerek buraya gelmedi.

Bu nedenle, hem kendi altında çalışanlarla hem de rapor verdiği kişilerle bazı önemli iletişim yolları kurdu.

Göreve başlamasının ardından ilk hedefinin ne olduğu sorulduğunda Vasseur, "İlk hedef, birçok yönü anlamak için mümkün olduğunca çok insanla tanışmaktı."

"Çok fazla potansiyel olduğunu düşünüyorum ama her takımın temel olarak insan ilişkilerine dayalı olduğunu biliyorum. Zaten 30-35 kişiyle yüz yüze görüştüm. Onları tanımak istiyorum ve ilk iki haftamda beni en çok uğraştıran iş bu oldu."

"Şu ana kadarki hissin harika olduğunu söyleyebilirim, ruh hali olumlu." şeklinde cevap verdi.

Ancak sohbetler başka yönlerde de devam ediyor. Vasseur, Ferrari CEO'su Benedetto Vigna ile her gün konuştuğunu ve haftada iki veya üç kez akşam yemeği yediklerini açığa çıkardı.

Ayrıca Vasseur, sorunsuz bir devir teslimin sağlanmasına yardımcı olan Binotto ile konuştuğunu ve çok da uzak olmayan bir gelecekte eski Ferrari takım patronu Jean Todt ile de görüşmeyi planladığını açıkladı.

Vasseur, Todt hakkında "Birkaç hafta önce WhatsApp aracılığıyla fikir alışverişinde bulunduk ve onunla yakında görüşeceğim. Tabii ki tüm tavsiyelere açığım ancak bugün '94, '95 ve 2022'nin durumunu karşılaştırmanın da oldukça zor olduğunu düşünüyorum." dedi.

Leclerc, hem eski hem de yeni takım patronu tarafından 1 numara yapılmayacak

Charles Leclerc, Ferrari, and Frederic Vasseur, Team Principal, Alfa Romeo Racing Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Vasseur'ün Ferrari'ye gelişi, Sauber'de Charles Leclerc ile olan ortaklığının yenilenmesi manasına geliyor.

İkili, Leclerc'in 2018 çaylak sezonunda birlikte iyi çalıştı, bu yüzden tekrar bir araya gelmek, kaçınılmaz olarak, Monakolu pilotun bundan sonra ayrıcalıklı muamele görebileceği fikrini uyandırdı.

Böyle bir fikir, birkaç kez Leclerc ve Carlos Sainz'ın sezona eşit şartlarda başlayacağını söyleyen Vasseur tarafından hemen reddedildi.

Daha önce Carlos Sainz ile anlaşmaya çalıştığını açığa çıkaran Vasseur, "Bir numara veya iki numara olmayacak." diyerek iddialara karşı çıktı ancak sezon ilerlediğinde, sürücülerinden birinin kayırılması gerektiğinde takım emirleri uygulamakta tereddüt etmeyeceği konusunda ısrar etti.

Vasseur, "Bir aşamada harekete geçmemiz gerekirse, harekete geçeceğim."

"Biri ya da diğeri için fark etmez. Sezonun bir aşamasında bir şey yapmam gerekirse, onu yapacağım." şeklinde devam etti.

Vasseur mizah anlayışını kaybetmemiş...

Vasseur uzun zamandır kendine has bir mizah anlayışına sahiptir. Rekabetin sıcağında gösterdiği tüm ciddiyete rağmen, onunla konuştuğunuzda genellikle bir kahkaha süreci yaşanır.

Kişiliğinin bu yanının, Ferrari gibi baskı dolu bir takıma geçişinden nasıl etkileneceği merak konusuydu. Aynı mı kalacaktı yoksa daha ciddi bir üslup benimsemeye mi zorlanacaktı?

Vasseur'un mizah anlayışını hiç kaybetmediğini fark etmesi uzun sürmedi.

İtalyanlar ile İtalyanca röportaja başlarken gülümsedi - her gün dil dersleri almasına rağmen neden hemen İngilizceye geçtiğini açıkladı.

Uluslararası medya için, yanıt vermediği veya komik bir şey bulmadığı bir an nadiren vardı.

Kendisi ve Ferrari'nin diğer Fransız takım patronu Jean Todt arasındaki karşılaştırmalarda milliyetlerinin yanı sıra boylarının da belirtilmesi gerektiğini söyleyerek herkesi güldürdü.

Bir gazeteci ona Ferrari'nin 2022'de dayanıklılık, strateji ve araç gelişiminde karşılaştığı temel sorunlar hakkında soru sorduğunda Vasseur, "Bu analizde, benim işimi yaptığınız için teşekkürler!" diyerek cevap verdi.

Gazetecilerin soru sormak için mikrofonlarını açmakta zorlandıkları anlardan, John Elkann'dan mı yoksa Jean Todt'tan mı bahsettiği konusunda kafa karışıklığına kadar, Vasseur gülümsemeye ve gülmeye devam etti ve basınla konuşurken geçirdiği zamandan zevk alıyor gibi görünüyordu.

Umalım da yarış ciddileştiğinde değişmesin.

Frédéric Vasseur, Ferrari Photo by: Ferrari

...ama gerekirse demir yumrukla hükmetmeye hazır!

Gülmesine rağmen Vasseur, ciddi tarafını sergilemeye devam etti ve o, bu sezon Ferrari'nin dünya şampiyonu olabilmesi için üzerinde yoğun bir baskı olduğunu biliyor.

O, 2022 boyunca pahalıya mal olan hataları daha iyi anlamaya yoğun bir şekilde odaklanıyor ve Bahreyn'de araçlar harekete geçtiğinde işlerin nasıl başladığını dikkatle izliyor olacak.

Ve şu anda alarm zillerinin çaldığını hissetmese de, işler yeteri kadar iyi bir standartta sunulmuyorsa değişiklikleri yapmaktan korkmayacağını söylüyor.

Vasseur, "Çalışanlarıma güveniyorum ve onlar için de en iyisini yapmaya ve işi yapmaları için onları en iyi duruma getirmeye çalışacağım."

"İşe yaramıyorsa, birkaç hafta veya ay sonra harekete geçme zamanı gelecek." diyor.

Vasseur, Ferrari'nin şampiyon olabilmek için gerekenlere sahip olduğuna inanıyor. Ona göre şampiyonluk, takımın kendi beceri yeteneklerini en iyi şekilde ortaya koyacak şekilde çalışmasını sağlamaktan ibaret.

"Sauber'deki deneyimim sırasında Ferrari'den gelen bazı meslektaşlarım bana Maranello'da hiçbir şeyin imkansız olmadığını söylerdi."

"İki haftanın ardından bunun doğru olduğunu onaylayabilirim, hiçbir şey imkansız değil. Dağları yerinden oynatacak yetenekler var ve bu, sezon boyunca önemli olacak."