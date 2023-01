Windsor, Norris'in Ferrari'ye gidebileceğini düşünüyor!

Haberi dinle

Genç yaşına rağmen istikrarı ve saf hızıyla öne çıkan Norris'in McLaren ile 2025 sezonuna kadar anlaşması bulunmakta, ancak buna rağmen Britanyalı pilotun geleceği önümüzdeki üç sezonun en büyük soru işaretlerinden biri olarak kalacak.

Bu durumun en büyük sebebi Norris'in şampiyonluk için yarışmak istemesi, öyle ki, bizzat kendisi GQ dergisine verdiği bir röportajda 2025 sezonuna kadar McLaren'in şampiyonluk savaşı veremeyebileceğini ve geçtiğimiz aylarda Red Bull ile görüştüğünü itiraf etmişti.

Norris'in geleceğinin tartışılacak olmasının bir diğer sebebi de önemli bir ismin sözleşmesinin bu sezonun ardından bitecek olması: Lewis Hamilton!

Her ne kadar birçok kaynak kendisinin yeni sözleşmeye yakın olduğunu söylese dahi yedi kez dünya şampiyonunun yerine geçecek ismin kim olacağına yönelik tartışmalar ilgi çekici, hatta geçen sene Leclerc'in Mercedes ile ön mukavele imzaladığına yönelik haberler dahi çıkmıştı!

Katıldığı bir Twitch yayınında konuşan Windsor, Mercedes'in ilgisini Leclerc'e yöneltmesi halinde Ferrari'nin Norris ile anlaşabileceğini iddia etti.

Dedi ki: "Diyelim ki Lewis 2023 veya 2024 sezonunun ardından emekli oldu, bu durumda Toto Wolff'ün Leclerc'e yöneleceğini tahmin ediyorum."

"Leclerc'i Russell'ın yanına koymak karmaşaya yol açabilir, ancak Russell-Hamilton ikilisini kuran bir takım, Russell-Leclerc ikilisini de kurabilir."

"Leclerc'in Lewis'in yerini aldığını varsayalım, ki bu tamamen aptalca bir varsayım değil, o zaman Ferrari ne yapardı? Bence Lando'yu almak için ellerinden geleni yaparlardı."

"Tüm sözleşme meselelerini bir kenara bırakırsak Lando'nun o noktada hayır demesi oldukça zor olurdu, nitekim Ferrari'nin bu seviyede bir pilotun sözleşmesini satın alma riskine girebileceğini düşünüyorum." dedi.

McLaren team photo, Lando Norris, McLaren Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

McLaren'in sözleşme bitimine bir sene kala Daniel Ricciardo ile yollarını ayırması ve Oscar Piastri ile anlaşması nedeniyle takımın Norris ile ilişkisinin zedelenebileceğini düşünen Windsor, bu nedenle Norris'in elinin güçlendiğini düşünüyor.

Windsor, "Lando muhtemelen Zak'e [Brown, McLaren CEO'su] 'bak, her şey harikaydı, Daniel vardı, her şey yolundaydı ama sonra Piastri ile anlaştın ve şimdi her şey berbat oldu. Bunu ben istemedim, sen yaptın, şimdi buradan gidiyorum' diyebilir.

"Mevcut durum kendisi için oldukça cazip, nitekim Ferrari ile anlaşabilmek, örneğin Sergio Perez'in emekli olması durumunda Red Bull'da Max Verstappen'in takım arkadaşı olmaktan çok daha makul bir seçenek."

"Lando gibi bir pilot takım değiştirecekse ya Ferrari'ye, ya da Mercedes'e gider, teklif alsa bile Max'in yanına gitmez. Lando için Ferrari harika olurdu, değil mi? Aslında hepimiz için harika olur."

"Pierre Gasly'nin de bu şekilde düşündüğünü tahmin ediyorum, eminim ki 'Ferrari'de bir şans olabilir ve ben de bunu elde etmek için o pozisyonda olmak istiyorum' diye düşünüyor."

"Lando'nun bundan sonra ne olacağını düşüneceği kesin, kendisine gereken sinyal ise Lewis'ten gelecek. Lewis'in 'tamam, emekli olacağım tarih bu' demesine ihtiyacı var, sonrasında geleceğini planlamaya başlayabilir." dedi.