Gasly: "Alpine'de başarılı olmak ve Hubert'in hatırasını yaşatmak istiyorum"

Haberi dinle

2018 sezonunda GP3 şampiyonluğuna ulaşan ve sonraki sezon Formula 2'de mücadele etmeye başlayan Hubert, o dönem Renault Akademisi'nin önde gelen ismiydi.

Çaylak sezonunda iyi bir performans ortaya koyan ve Monaco ile Paul Ricard'da olmak üzere iki galibiyet elde eden Hubert, 31 Ağustos 2019'da Spa'daki trajik kaza sonucu hayata gözlerini yumdu.

Esteban Ocon'un yanı sıra Hubert ile de çocukluk arkadaşı olan Gasly, bu iki isimle birlikte Fransız motor sporları federasyonu tarafından kurulan bir akademinin üyesiydi.

Gelecek sezon Alpine ile yarışmaya hazırlanan Gasly, Hubert'in Enstone merkezli takımla bağlantılarının sözleşme görüşmeleri esnasında aklına düşüverdiğini itiraf ediyor.

Autosport'a konuşan Gasly, "Anthoine'in bir Renault sürücüsü olduğunu ve akademide çok sevildiğini biliyordum. Hepimiz takımın bir Fransız sürücüyü zirveye taşımak konusunda oldukça istekli olacağının farkındaydık, o sürücü de Anthoine idi."

"İtiraf etmek gerekirse, Alpine ile görüşmeler başladığında bu konuyu da düşünmüştüm, dolayısıyla Alpine ile anlaşmam güzel bir hikaye gibi geldi."

"Her zaman söyledim, Anthoine ve benim F1'de yarışmak gibi ortak bir hayalimiz vardı. Onun da Renault ile yarışmak gibi bir hayali vardı."

"Eğer bana Anthoine'i daha çok hatırlatacak başarılara ulaşabilirsem bu harika olur." dedi.

Alpine ile anlaştığı kesinleştikten kısa bir süre sonra Hubert'in ailesiyle mesajlaştığını söyleyen Gasly, sezon dışında onlarla biraz zaman geçirip hasret gidermek istediğini de ekledi."

Gasly, "Daha sonra bahsedeceğim ama annesiyle paylaşmak istediğim birkaç anekdotum var."

"Anthoine'in hatırası kesinlikle her zaman yanımda taşıdığım bir şey."

Pierre Gasly, AlphaTauri, lays flowers in memory of Anthoine Hubert Photo by: Jean Petin / Motorsport Images