Massa: "Ricciardo ve Mick'in durumu, Ferrari sonrası yaşadıklarıma benziyor"

Haberi dinle

Mick Schumacher, 2022 sezonunun ardından Haas'tan gönderildi ve yerine Nico Hulkenberg getirildi. Alman pilot, 2023 yılını Mercedes'in yedek pilotu olarak geçirecek.

Daniel Ricciardo ise, 2023 sonuna kadar devam eden kontratının feshedilmesinin ardından McLaren'dan ayrıldı ve bu yıl Red Bull'un yedek pilotu olacak.

Her ikisi de 2024 sezonunda gride geri dönmeyi umuyor.

Eski F1 pilotu Felipe Massa, ikilinin yaşadığı durumu, kendisinin 2013 sonunda Ferrari'den ayrıldığında yaşadıklarına benzetiyor.

Massa, Ferrari'de geçen zor yılların ardından 2014 için Williams'a katılmış ve burada nispeten iyi bir performans sergilemişti.

Massa, "Elbette Formula 1'de kalma şanslarının ne kadar büyük olduğunu anlamak adına herhangi bir konuşma yapmadığımı söylemem lazım fakat şu anda Ferrari'den ayrıldıktan sonra içinde bulunduğum durumu yaşıyorlar."

Pole: Felipe Massa, Williams, parc ferme Fotoğraf: Sutton Images

"Williams'a gitme fırsatı çıkana kadar Formula 1'de kalıp kalmayacağımı bilmiyordum. Yani onlar için de durum aynı. Onlar da bu durumdalar."

"Bu spordaki en önemli şey aldığınız sonuç. Eğer gitmek isterse belki başka bir takım Daniel'i almak isteyebilir. Mick de aynı şekilde. Konsantre olması gereken tek şey iyi bir sürüş çıkarmak. Eğer gerçekten iyi sürerse başka bir yıl daha kalabilir. Fakat Daniel, Formula 1 dünyasının bir parçası."

"İşinize konsantre olmanız ve iyi bir menajere, sizin için çalışacak insanlara sahip olmanız gerekiyor." dedi.