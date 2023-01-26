Windsor: "Gelecek sezon üç takımlı bir şampiyona izleyebiliriz"

Haberi dinle

Katıldığı bir Twitch yayınında konuşan Windsor'un gelecek sezon için favorisi Verstappen, ancak Ferrari ve Mercedes'in de ciddi oranda gelişebileceğini düşünüyor.

Windsor, "Ferrari'nin 2023 sezonunda neler yapacağı Charles Leclerc ya da Freddy Vasseur'ün elinde değil, bu en nihayetinde teknik ekibin elinde."

"Yeni takım patronu ne kadar 'hepimiz çok çalışmalıyız, buna odaklanmalıyız, şunu yapmalıyız, bunu yapmalıyız' derse desin, sonuçta iş yetenekte ve beyin gücünde bitiyor. Kaynaklarda veya parada değil, sadece yetenek ve beyin gücünde bitiyor."

"Red Bull'un bu kadar iyi olmasının nedeni de bu, çünkü araç Adrian Newey'in tasarım ekibi tarafından hayata geçirilmekte."

"Peki teknik ekip gelecek sezon, geçen sezona bakıldığında ve gelecek sezon motor gelişiminin duracağı hesaba katıldığında ne kadar iyi bir araca imza atabilir.? Söylenecek en mantıklı şey, Red Bull ile farkın biraz olsun kapanacağı."

"Red Bull şu anda varabileceği son noktaya oldukça yakın, dolayısıyla yakında Ferrari ve Mercedes'in farkı kapatması beklenebilir. Red Bull artık bu kurallarla yapabileceğinin sınırında."

"Bu yüzden gelecek sezon daha rekabetçi bir şampiyona izleyeceğimizi düşünüyorum. Ferrari'nin Red Bull'dan daha iyi bir araca sahip olacağını milyon yıl düşünsem hayal edemem ama kesinlikle yarış kazanabilecek bir araca imza atacaklarını düşünüyorum." dedi.

"Kaç yarış? Tahminimce altı, belki Sainz bunlardan birkaçını kazanır. Ama altıdan fazla kazanırlarsa şaşırırım çünkü Mercedes de yeniden kazanmaya başlayacak!"

"Eğer dışarıdan bir bahis tavsiyesi istiyorsanız, sanırım 'Charles Leclerc Dünya Şampiyonu olacak' ihtimaline oynamak kötü olmazdı. Leclerc'e kesinlikle Lewis'e ya da George'a yatırdığımdan daha fazla para yatırırdım."

"Ancak şu anda Max'in tekrar kazanamayacağını düşünmek de biraz garip kaçabilir."

Kış arası, Ferrari'de önemli değişikliklere sahne oldu.

Yeni kuralların ilk sezonunda şampiyonluğun kaçmasının bir numaralı sorumlusu olarak görülen ve üst yönetimin de güvenini kaybeden Binotto, beş sezonun ardından takım patronluğu görevinden istifa etti.

Binotto'nun pilot yönetimi konusunda sıkıntı yaşadığını ve Carlos Sainz'a fazla ağırlık verdiğini düşünen Windsor, Vasseur'un ise hemen Leclerc'e odaklanacağını ve Monakolu pilota şampiyonluk yolunda fayda sağlayacağını söylüyor.

Windsor, "Bence Carlos ve Charles arasındaki ilişki Binotto oradayken biraz dengesizdi çünkü Binotto sadece Sainz'e yöneldi. Carlos'un tarzını seviyordu ve Carlos'u dinliyordu."

"Carlos 'bu araçta yavaş hızda önden kayma var' dediğinde ve Charles 'evet ama bunu aşabilirsiniz ve gerçekten de ön tarafı geliştirerek çekişe zarar vermek istemiyoruz' dediğinde Binotto direkt Sainz'ın çözümüne yöneliyordu."

"Artık bunun olacağını sanmıyorum. Bundan böyle Vasseur 'doğru, mantıklı olan bu' diyecek, en önemlisiyse Leclerc'in ne kadar ciddi bir pilot olduğunu bilecek."

"Leclerc ne yaptığını bilen bir isim, örneğin sıralama turlarının son bölümünde lastik basınçlarının düştüğü anlarda veya yarış sırasında değişken koşullarda Sainz'a karşı üstünlük sağlayacak, böylece daimi birinci pilot olacak."

"Q2'de yeni yumuşak lastiklerle peş peşe turlar atan bir Sainz, baskı olmadığında Leclerc'in hemen yanında yer alabilir, ancak işler biraz zorlaştığında Leclerc -tıpkı Hamilton veya Verstappen gibi- kendini gösterecektir."

"Freddy bu durumun farkında, oldukça zeki bir adam. Eğer Ferrari şampiyonluğa ulaşacaksa bunun Leclerc ile gerçekleşeceğini bilecek kadar zeki."

"Mesele sadece Charles'ın rahatlamasına, her an araçtan ve takımdan en iyi verimi almasına izin vermek. Mattia muhtemelen bunu hiç yapmadı, muhtemelen hiç bu şekilde düşünmedi ve Charles da muhtemelen bunu hissedebiliyordu." dedi.