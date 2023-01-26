FIA Başkanı Sulayem: “General Motors’a nasıl hayır diyebiliriz ki?”

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Geçtiğimiz sene eski F1 pilotu Andretti, Formula 1 gridinde 11. takım olarak katılmak için başvuru yaptığını duyurdu ancak aylar boyunca bir cevap alamadı.

Andretti, bu ayın başında Cadillac markası altında General Motors ile işbirliği yapacaklarını duyurdu.

Çoğu Formula 1 takımı Andretti’nin gride katılmasını istemiyor. Ancak Ben Sulayem, Andretti ve General Motors’un F1’e girişi konusunda efor göstermeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Monako Rallisi'nde Auto Motor und Sport’a verdiği demeçte Ben Sulayem, “Miami’deki yarış hafta sonunda Mario and Michael Andretti ile konuştum.”

“O zaman verdiğimiz cevapta oldukça açıktık. Bir üretici olmasını istiyoruz. Eğer bu konuda ciddilerse bir üreticiyle çalışmaları gerektiğini söyledik. Onları teşvik ettik, onlar da istenilen yerine getirdi.” dedi.

Amerika'da Formula 1'in popüleritesini artırdığı göz önünde bulundurulduğunda Sulayem, F1 yöneticilerinin Amerikalı bir takımın gride katılmasını istemedikleri konusunda şaşkın olduğunu belirtti.

FIA Başkanı, “General Motors gibi bir markaya nasıl hayır diyebiliriz ki?”

“Büyük bir üretici istedik. Onlar da tam olarak bu tanıma uygun. General Motors’un başkanı ile görüşmelerimiz iyi geçti. Bunun tamamen kendi kararı olmadığını söyledi. Bu, yönetici kurulun kararı ve bize bir mektup gönderdiler.”

“ABD’de üç yarış düzenliyoruz. Bu, sağlıklı bir market.” yorumlarında bulundu.

Aynı zamanda Sulayem, General Motors’a hayır demenin FIA ve Formula 1 için iyi olmayacağını düşünüyor.

Stefano Domenicali, CEO, Formula 1, and Mohammed bin Sulayem, President, FIA, on the grid 1 / 1 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Sulayem, “[Hayır] dediğimizi düşünün. Bu yanlış olur.”

“Ben para kazanmak için değil, sporu desteklemek için seçildim. Sporu temsil etmek için buradayım. Bizim güçlü ve adil bir FIA’ya ihtiyacımız var. Adalet bizim için çok önemli.”

“İki takım daha ekleyebiliriz. Kurallar bunu söylüyor. Yeterli gereklilikleri sağlıyorlarsa ve bize iyi bir getirisi olacaksa yeni takımların gelmesine izin vermeliyiz.”

“Ciddi başvurulara kapımızı açmalıyız. Bu, üçüncü partilerin bize olan ilgisini artırır.”

“Kısa bir süre içinde, belki önümüzdeki hafta, başka bir üretici 2026 güç ünitesi kuralları için imza atabilir.” ifadelerini kullandı.