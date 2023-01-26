Wolff: "Gridin en iyi pilot kadrosuna sahibiz"
Mercedes takım patronu Toto Wolff, gridin en güçlü pilot kadrosuna sahip olduklarını düşünüyor.
Üç yıllık Williams macerasının ardından Mercedes'e geçen Russell, ön gruptaki çaylak sezonunda özellikle istikrarıyla ve zaman zaman ne kadar hızlı olabileceğini göstermesiyle dikkat çekti.
Macaristan'da kariyerinin ilk pole pozisyonunu, Brezilya'da ise kariyerinin ilk zaferini elde eden Britanyalı pilot, tecrübeli takım arkadaşı Hamilton'ı da mağlup etmeyi başardı.
Özellikle ilk sekiz yarışın tamamında ilk beşe girmesi Russell'a takım arkadaşına karşı verdiği mücadelede epey yardımcı oldu, ancak sezonun ikinci yarısında ivmenin kaydığı taraf Hamilton idi.
Pilotlarını değerlendiren Wolff, her iki ismin de zaman zaman öne çıktığını ve gridin en iyi pilot kadrosuna sahip olduklarını söyledi.
GPFans'a konuşan Wolff, "George her zaman özeleştiri yapmayı bilen bir pilot, bu da onu geleceğin dünya şampiyonu yapan özelliklerinden sadece biri."
"Artık fabrika takımının bir parçası, hep birlikte aracı geliştirmeye devam ediyoruz ve bana şimdi sorarsanız, nihai sonuçlar farklı görünüyor."
"Yılın başında George'un çok iyi olduğunu söyleyebilirdiniz, yılın son üçte birinde ise Lewis'in. Ancak optimum performans açısından, en iyi iki sürücünün kombinasyonuna, en güçlü kadroya sahibiz."
"Bu nedenle dengelerin sık sık değiştiğini göreceğiz."
Ben Sulayem: "Bir üreticinin spora girişini engelleyemem, bu doğru olmaz"
Windsor: "Gelecek sezon üç takımlı bir şampiyona izleyebiliriz"
Son Haberler
Leclerc, Fiorano testini 123 turla noktaladı
Ferrari pilotu Charles Leclerc, Fiorano'da düzenlenen üç günlük testin son gününde 123 tur attı ve testi başarıyla noktaladı.
Ferrari "30 beygir" haberlerini yalanladı
Ferrari patronu Frederic Vasseur, yeni güç ünitesinde 30 beygir güç buldukları iddiasını yalanladı.
Resmi: Alfa Romeo, Stake ile isim sponsorluğu anlaşması imzaladı!
2023, Alfa Romeo F1 Team için yeni bir döneme giriş olacak çünkü Stake ile sponsorluk anlaşması imzaladılar.
Resmi: Alfa Romeo'dan ayrılan Orlen, AlphaTauri ile anlaştı
AlphaTauri, 2023 F1 sezonu öncesinde Alfa Romeo ile yollarını ayıran PKN Orlen ile anlaştı. Fakat Robert Kubica, anlaşmanın bir parçası olmayacak.
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.