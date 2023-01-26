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Formula 1 Haberler

Wolff: "Gridin en iyi pilot kadrosuna sahibiz"

Mercedes takım patronu Toto Wolff, gridin en güçlü pilot kadrosuna sahip olduklarını düşünüyor.

Altay Gök
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Wolff: "Gridin en iyi pilot kadrosuna sahibiz"
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Üç yıllık Williams macerasının ardından Mercedes'e geçen Russell, ön gruptaki çaylak sezonunda özellikle istikrarıyla ve zaman zaman ne kadar hızlı olabileceğini göstermesiyle dikkat çekti.

Macaristan'da kariyerinin ilk pole pozisyonunu, Brezilya'da ise kariyerinin ilk zaferini elde eden Britanyalı pilot, tecrübeli takım arkadaşı Hamilton'ı da mağlup etmeyi başardı.

Özellikle ilk sekiz yarışın tamamında ilk beşe girmesi Russell'a takım arkadaşına karşı verdiği mücadelede epey yardımcı oldu, ancak sezonun ikinci yarısında ivmenin kaydığı taraf Hamilton idi. 

Pilotlarını değerlendiren Wolff, her iki ismin de zaman zaman öne çıktığını ve gridin en iyi pilot kadrosuna sahip olduklarını söyledi.

GPFans'a konuşan Wolff, "George her zaman özeleştiri yapmayı bilen bir pilot, bu da onu geleceğin dünya şampiyonu yapan özelliklerinden sadece biri."

"Artık fabrika takımının bir parçası, hep birlikte aracı geliştirmeye devam ediyoruz ve bana şimdi sorarsanız, nihai sonuçlar farklı görünüyor."

"Yılın başında George'un çok iyi olduğunu söyleyebilirdiniz, yılın son üçte birinde ise Lewis'in. Ancak optimum performans açısından, en iyi iki sürücünün kombinasyonuna, en güçlü kadroya sahibiz."

"Bu nedenle dengelerin sık sık değiştiğini göreceğiz."

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