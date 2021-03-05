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Formula 1 / Son dakika

Williams'ın lansman uygulaması hacklenmiş!

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, Editör

Williams F1'in bugün gerçekleştirilecek lansman için kullanmayı planladığı uygulama yapılan saldırılar sonucu hacklendi ve yayından kaldırıldı.

Williams'ın lansman uygulaması hacklenmiş!

Williams takımı, geçtiğimiz günlerde 5 Mart'ta (bugün) 2021 F1 aracını tanıtırken artırılmış gerçeklik teknolojisini kullanacağını açıklamıştı.

Takımdan yapılan açıklamada yeni aracı artırılmış gerçeklik uygulaması üzerinden taraftarlara tanıtacağını yer verilmiş ve taraftarların yeni aracın 3 boyutlu görüntülerine ulaşabilecekleri belirtilmişti.

Lansmanın takip edilebileceği "Williams Racing AR Launch 2021" adlı uygula hem Apple hem de Android için ayrı ayrı hazırlanmıştı.

Ancak bu uygulama, bir dizi sabırsız taraftar tarafından hacklendi ve yeni araca dair ilk görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Saldırılan ardından Williams, bu uygulamayı hem Apple App Store'dan hem de Android Google Play Store'dan kaldırdı.

Uygulama artık kullanılmayacak ve lansman etkinliği buradan düzenlenmeyecek.

Takım, bu uygulamadan ötürü epey heyecanlı oldukları için, mevcut durumdan ötürü oldukça üzgün olduklarını açıkladı.

Yine de bugün FW43B'ye dair bir dizi fotoğraf, CEO Jost Capito, takım patronu Simon Roberts ve pilotlar George Russell/Nicholas Latifinin özel röportajları yayınlanacak.

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Editör Kemal Şengül

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