Malezya GP 2026 takvimine dönebilir: Başbakan Enver İbrahim tarih verdi!
Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Sepang Uluslararası Pisti’nin bu yıl Formula 1 takvimine geri dönüp dönmeyeceğine ilişkin resmî açıklamanın 26 Temmuz Pazar yapılacağını duyurdu.
25 Temmuz Cumartesi katıldığı bir açılış töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Malezya Başbakan Enver İbrahim, "Formula 1 ile ilgili beklenen açıklamayı pazar günü yapacağız." ifadelerini kullandı.
Malezya’nın takvime girme ihtimali, Orta Doğu'da tırmanan gerilim çatışmalar ve savaş durumu nedeniyle geçtiğimiz nisanda yapılması planlanan Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışlarının ertelenmesiyle gündeme geldi. Takvimdeki yarış sayısının 24'ten 22'ye düşmesinin ardından F1 yönetimi alternatif rotaları değerlendirmeye başladı.
Bahreyn yarışının normal şartlarda ekimin ilk haftasında, Azerbaycan ve Singapur yarışlarının arasına yerleştirilmesi planlanıyordu. Ancak ABD ve İran arasındaki gerilimin yeniden tırmanmasıyla bu ihtimal oldukça zayıfladı.
Türkiye de ihtimaller arasında
Söz konusu gelişmelerin ardından Formula 1 yönetiminin, 4 Ekim tarihindeki boşluğu doldurmak için Malezya ve Türkiye’yi en güçlü iki aday olarak değerlendirdiği belirtiliyor. Sezon sonundaki Katar ve Abu Dabi yarışlarının akıbeti de Orta Doğu’daki duruma göre şekillenecek.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mohd Taufiq Johari de yaptığı açıklamada, hükümetin F1’i yeniden Malezya’ya getirme konusunda olumlu işaretler aldığını doğruladı.
İlk kez 1999 yılında Formula 1’e ev sahipliği yapmaya başlayan Sepang Pisti, artan ev sahipliği ve lisans maliyetleri nedeniyle 2017 yılında takvimden çıkarılmıştı.
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Malezya GP 2026 takvimine dönebilir: Başbakan Enver İbrahim tarih verdi!
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