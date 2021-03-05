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Formula 1 / Son dakika

Williams, 2021 FW43B'nin örtüsünü kaldırdı!

Ekleyen:
, Editör

Williams Formula 1 takımı, 2021 F1 sezonunda mücadele edeceği yeni FW43B aracının örtüsünü bugün kaldırdı.

Williams, 2021 FW43B'nin örtüsünü kaldırdı!

Williams, yeni aracını mobil uygulamalar üzerinden artırılmış gerçeklik uygulaması yoluyla tanıtmayı planlıyordu. Ancak sabırsız hackerlar, İngiliz ekibin tasarladığı uygulamayı hacklediler ve bundan ötürü uygulama hem Apple Store hem de Google Play Store'dan kaldırıldı.

Ekim, cuma öğleden sonra FW43B'nin ilk görüntülerini yayınladı ve hem George Russell hem de Nicholas Latifi tarafından kullanılacak olan aracın, yepyeni bir tasarıma sahip olduğu görüldü.

FW43B, ön kısımda büyük ölçüde beyaz renge sahip olacak ve arka tarafta, Williams'ın "W" logosunu da içerek mavi çizgili bir desen taşıyacak.

Renk düzenine bakıldığında, mavi ve beyaz renklerine ek olarak özellikle yan/ön tarafta sarı desenler yer aldığı görülüyor.

Williams FW43B

Williams FW43B

Fotoğraf: Williams

Williams, 2020'nun Ağustos ayında Amerikalı yatırım grubu Dorilton Capital'e satıldı ve yeni FW43B, yeni sahiplerin hazırladığı ilk araç olacak.

Williams ailesinin ayrılığı sonrası takım patronluğu görevine Simon Roberts getirilirken, yeni sezonda şirket CEO'su eski Volkswagen motor sporları şefi Jost Capito olacak.

Capito, "İnişler ve çıkışlar, uzun süredir devam eden herhangi bir spor markasının yolculuğunda tipik şekilde ortaya çıkar ve tarihinizdeki başarılar, güçlü bir motivasyon kaynağı olabilir. Ancak Formula 1'in modern çağında, gelecekteki başarının garantisi değildir."

"Bu nedenle 2021 aracımız için yeni ve taze bir renk düzeni yaptık; bu renk düzeni, inanılmaz geçmişimizi anımsıyor ve Williams'ın DNA'sında bulunan bu ruhu, sürüşü ve motivasyonu geleceğe taşıyor, aynı zamanda gridin önüne dönmek için olan uzun vadedeki isteğimizi de perçinliyor."

“Bu yolculuğa daha yeni başlıyoruz ve hâlâ yapacak çok işimiz olsa da, momentumu doğru yöne çevirmekten mutluluk duyuyoruz ve bu sezon pist üstünde bu ilerlemeyi sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi. 

Bu yıl eski Formula 1 dünya şampiyonu Jenson Button da, 2000 yılında F1 kariyerine başladığı Williams'a dönecek. Bun takımın yeni danışmanı olacak.

Takım son üç yılın tamamını şampiyona sonuncusu olarak tamamladı.

Williams FW43B

Williams FW43B
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Fotoğraf: Williams

Williams FW43B

Williams FW43B
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Fotoğraf: Williams

Williams FW43B

Williams FW43B
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Fotoğraf: Williams

Williams FW43B

Williams FW43B
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Fotoğraf: Williams

Williams FW43B

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Fotoğraf: Williams

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Fotoğraf: Williams

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Fotoğraf: Williams

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Fotoğraf: Williams

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Fotoğraf: Williams

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Fotoğraf: Williams

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar George Russell , Nicholas Latifi
Takımlar Williams
Editör Kemal Şengül

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