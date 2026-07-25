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Formula 1 Macaristan GP

Newey: "Fernando ile çalışmaya devam edeceğimize inanıyorum"

Adrian Newey, Fernando Alonso’nun yeni güncellemelerin geleceğini doğrudan etkilemeyeceğini söylese de takımda kalacağına inanıyor.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Aston Martin, Macaristan Grand Prix’sine AMR26 için getirdiği güncelleme paketiyle üst sıralara tırmanmayı hedeflerken, gözler bir yandan da Fernando Alonso'nun takımdaki geleceğine çevrilmiş durumda.

Daha önce de güncellemelerin başarılı olması halinde Alonso'nun takımda kalmasını beklediğini belirten Newey, Macaristan GP’nin Cuma gününden sonra basına şöyle konuştu: "Fernando şüphesiz olağanüstü bir pilot.” 

Adrian Newey, Aston Martin

Adrian Newey, Aston Martin

Fotoğraf: Aston Martin

“Gerek geri bildirimleriyle gerekse yeteneğiyle takıma inanılmaz bir katkı sağlıyor. Bu yüzden onun bizimle kalması çok önemli.” 

“Fernando’nun takımda geçirdiği zamanından keyif aldığına ve birlikte çalışmaya devam edeceğimize kesinlikle inanıyorum."

İngiltere Grand Prix'sinde konuya değinen Fernando Alonso ise Newey'nin düşüncesine temkinli yaklaşmış ve kararlarının sadece araca bağlı olmadığını ifade etmişti. Alonso, geleceği üzerinde bilinmezlik yaratan en büyük faktörü F1’in değişen kuralları ve sürüş hissinin yapaylaşması olarak tanımlamıştı.

Macaristan hafta sonundaki ilk iki antrenman seansının ardından Fernando Alonso, araçla ilgili olumlu yorumlar yaptı. Deneyimli isim, bu yeni paketin bir sıçrama yaratmayacağını dile getirerek daha büyük adımların atılacağını ve şimdilik bekledikleri performansı aldıklarını belirtti. 

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Fernando, araçtaki güncellemeleri değerlendirdiği sözlerini, “Katetmemiz gereken daha çok yol var ama bu umuyorum ki gelecek güzel günlerin ilk adımı olacak." diyerek sonlandırdı. 

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