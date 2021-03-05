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Formula 1 / Son dakika

Steiner: "Sürücülerimizle ilgili 'olası sorunlara' hazırız"

Ekleyen:
, Editör

Haas takım patronu Günther Steiner, bu yıl Mick Schumacher ve Nikita Mazepin gibi iki çaylakla yarışmanın getireceği zorluklara hazır olduğunu söyledi.

Steiner: "Sürücülerimizle ilgili 'olası sorunlara' hazırız"

Haas bu yıl Romain Grosjean ve Kevin Magnussen gibi iki deneyimli pilotun yerine Mick Schumacher ve Nikita Mazepin gibi iki çaylağı getirdi.

Haas patronu Günther Steiner, dünkü lansman sonrası verdiği röportajda yeni pilotları hakkında şöyle konuştu: "Pilotların ilerleme kaydetmesi gerekiyor. Eğer Formula 1'e girmişlerse, kesinlikle yetenekleri vardır. Ancak teknik verileri anlamak ve buradaki mühendislerle çalışmayı öğrenmek, diğer yarış serilerine göre çok daha zor. Genç sürücüler Formula 1'e ilk girdiklerinde, her zaman biraz korkutucu olan pek çok yeni zorlukla karşılaşırlar. Mick ve Nikita'nın özgüvenlerini artırmaya ihtiyaçları var."

"Takıma güvenmeyi öğrenmeliler. Günümüzde video görüntülerle iletişim kurabiliyoruz. Mick ve Nikita mühendislerle çok fazla vakit geçiriyor. Genç bir sürücü deneyimli bir takım arkadaşıyla çalışmaktan faydalanabilir. Ancak Mick ve Nikita'nın her ikisi de çaylak sezonunda. Bu yüzden onlara kendimiz liderlik etmeliyiz."

"Mick ile çalışmak elbette çok güzel. Babası bir efsane. COVID-19 nedeniyle kendisiyle her zamanki kadar vakit geçiremedim. Ancak Bahreyn'deki testlerde daha yakından tanışma fırsatımız olacak. Genç bir kadromuz var ancak olası sorunlara hazırım. Bu, onların hazırlık sürecinin bir parçası."

Mick'in F1 araçlarında bolca vakit geçirmesinin kendisi için bir avantaj olup olmayacağı sorusuna, "Bu sistematik bir avantaj değil. Nikita için bir şeyler ayarlamak istedik ancak seyahat kısıtlamaları ve karantina nedeniyle imkansızdı. Evet, Mick'in bir avantajı var ancak Nikita'nın bu açığı hızla kapatacağını düşünüyorum." yanıtını verdi.

Steiner son olarak takım hedefleri hakkında konuştu.

"Yeni aracı kurallardaki değişikliklere uyarladık ve yeni parçalar hazırlamaya devam ediyoruz, böylece Bahreyn Grand Prix'sindeki araç, testlerde göreceğinizden biraz farklı olacak."

"Sezonun başlangıcına kadar tüm parçaları hazırlamak için zamanımız olup olmayacağını henüz bilmiyoruz, ancak en geç Imola'da araç üzerinde yer alacaklar. Bundan sonra aracımız, Abu Dhabi'deki son yarışa kadar aynı kalacak. Tabii ki herhangi bir parça ile ilgili sorunlar ortaya çıkarsa o zaman bunu düzelteceğiz, bunu hariç tutuyoruz. Ancak bunun dışında değişiklik olmayacak."

"Hedefimize gelirsek, her iki sürücü de sezon sonuna kadar 2022'ye hazır olursa harika olur. Her puana önem veriyoruz ve elbette mümkün olduğunca çok puan kazanmak istiyoruz. Ancak belirli rakamlardan bahsetmek istemiyorum."

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Editör Kemal Şengül

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