Williams teknik direktörü, Russell'ın ayrılığından sonra "deneyimli bir pilot" istemiş

Williams, 2019'dan bu yana Mercedes'in genç yeteneği George Russell ile mücadele ediyordu. Ancak Britanyalı sürücü, gelecek yıl Lewis Hamilton'ın yanında Mercedes'le yarışacak.

İngiliz ekibin yeni bir isme ihtiyacı vardı ve tercihlerini Red Bull'un yedek pilotu Alex Albon'dan yana kullandılar.

Taylandlı sürücü, 2019'da F1'e adım attı ve yarım sezon Toro Rosso'da yarışırken, sonrasında Red Bull'a katıldı ve 1.5 yıl da Avusturyalı ekiple mücadele etti.

Koltuğunu Sergio Perez'e kaybettikten sonra, bu yılı yedek pilot olarak geçiren Albon, aynı zamanda da DTM'de mücadele etti.

Williams'ın teknik direktörü François-Xavier Demaison, GPFans'e verdiği demeçte, George Russell'ın gidişinin üzücü olduğunu söylese de, Alex Albon'la bu boşluğu doldurmayı umduklarını dile getirdi.

Demaison, "Russell'ın ayrılığı Williams için büyük bir kayıp."

George Russell, Mercedes W10 Mule Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

"George herkesi, her gün, her saat ve her dakika zorluyor ve motive ediyordu. Ona verebileceğimizden daha iyi ve hızlı bir aracı hak eden harika bir yarışçıydı."

"Sonunda iyi bir sürücünün daha güçlü bir takıma geçmesi normaldir."

"Russell'ın ayrılacağı belli olduktan sonra yerine, genç ve çaylak bir isimden ziyade, daha önce Formula 1'de yarışmış, daha deneyimli bir sürücü getirilmesini istedim. Çünkü teknik ekip olarak kaliteli geri bildirime ihtiyacımız var."

"Biz sıradan mühendisleriz, bu araçları sürmüyoruz. Çok fazla simülasyon yaptığımıza ve her şeyi bildiğimize inansak da bu sürecin en büyük parçası pilottur"

"Alex'in bu deneyimi var. Teknoloji konusunda epey bilgili ve onun geri bildirimlerine ihtiyacımız var. Birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Daha önce, hem Toro Rosso hem de Red Bull Racing'de yarıştı. Yani bize önemli bir deneyimle geliyor." dedi.

Alex Albon, Nicholas Latifi, Williams Fotoğraf: Williams