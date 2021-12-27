Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Watch Shop İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Watch Shop İlanlar
Önceki / Mazepin, ilk F1 sezonunu 5 üzerinden 4 verdi
Formula 1 Haberler

Williams teknik direktörü, Russell'ın ayrılığından sonra "deneyimli bir pilot" istemiş

Ekleyen:
, Şef Editör

Williams teknik patronu François-Xavier Demaison, George Russell'ın ayrılığı sonrası takım yönetiminden tecrübeli bir isim istediğini söylüyor.

Williams teknik direktörü, Russell'ın ayrılığından sonra "deneyimli bir pilot" istemiş

Williams, 2019'dan bu yana Mercedes'in genç yeteneği George Russell ile mücadele ediyordu. Ancak Britanyalı sürücü, gelecek yıl Lewis Hamilton'ın yanında Mercedes'le yarışacak.

İngiliz ekibin yeni bir isme ihtiyacı vardı ve tercihlerini Red Bull'un yedek pilotu Alex Albon'dan yana kullandılar.

Taylandlı sürücü, 2019'da F1'e adım attı ve yarım sezon Toro Rosso'da yarışırken, sonrasında Red Bull'a katıldı ve 1.5 yıl da Avusturyalı ekiple mücadele etti.

Koltuğunu Sergio Perez'e kaybettikten sonra, bu yılı yedek pilot olarak geçiren Albon, aynı zamanda da DTM'de mücadele etti.

Williams'ın teknik direktörü François-Xavier Demaison, GPFans'e verdiği demeçte, George Russell'ın gidişinin üzücü olduğunu söylese de, Alex Albon'la bu boşluğu doldurmayı umduklarını dile getirdi.

Demaison, "Russell'ın ayrılığı Williams için büyük bir kayıp."

George Russell, Mercedes W10 Mule

George Russell, Mercedes W10 Mule

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

"George herkesi, her gün, her saat ve her dakika zorluyor ve motive ediyordu. Ona verebileceğimizden daha iyi ve hızlı bir aracı hak eden harika bir yarışçıydı."

"Sonunda iyi bir sürücünün daha güçlü bir takıma geçmesi normaldir."

"Russell'ın ayrılacağı belli olduktan sonra yerine, genç ve çaylak bir isimden ziyade, daha önce Formula 1'de yarışmış, daha deneyimli bir sürücü getirilmesini istedim. Çünkü teknik ekip olarak kaliteli geri bildirime ihtiyacımız var."

"Biz sıradan mühendisleriz, bu araçları sürmüyoruz. Çok fazla simülasyon yaptığımıza ve her şeyi bildiğimize inansak da bu sürecin en büyük parçası pilottur"

"Alex'in bu deneyimi var. Teknoloji konusunda epey bilgili ve onun geri bildirimlerine ihtiyacımız var. Birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.  Daha önce, hem Toro Rosso hem de Red Bull Racing'de yarıştı. Yani bize önemli bir deneyimle geliyor." dedi.

Alex Albon, Nicholas Latifi, Williams

Alex Albon, Nicholas Latifi, Williams

Fotoğraf: Williams

paylaşım
yorumlar
Mazepin, ilk F1 sezonunu 5 üzerinden 4 verdi
Önceki haber

Mazepin, ilk F1 sezonunu 5 üzerinden 4 verdi
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Vandoorne, Abu Dhabi GP sonucunun "manipüle edildiğini" düşünmüyor
Formula 1

Vandoorne, Abu Dhabi GP sonucunun "manipüle edildiğini" düşünmüyor

Alesi: "F1, gençlerin ulaşamayacağı bir yer haline geldi"
Formula 1

Alesi: "F1, gençlerin ulaşamayacağı bir yer haline geldi"

Giovinazzi: "Koltuğunu bu şekilde kaybeden tek kişi ben değilim"
Formula 1

Giovinazzi: "Koltuğunu bu şekilde kaybeden tek kişi ben değilim"

Son Haberler

Williams teknik direktörü, Russell'ın ayrılığından sonra "deneyimli bir pilot" istemiş
Formula 1 Formula 1

Williams teknik direktörü, Russell'ın ayrılığından sonra "deneyimli bir pilot" istemiş

Mazepin, ilk F1 sezonunu 5 üzerinden 4 verdi
Formula 1 Formula 1

Mazepin, ilk F1 sezonunu 5 üzerinden 4 verdi

Vandoorne, Abu Dhabi GP sonucunun "manipüle edildiğini" düşünmüyor
Formula 1 Formula 1

Vandoorne, Abu Dhabi GP sonucunun "manipüle edildiğini" düşünmüyor

Alesi: "F1, gençlerin ulaşamayacağı bir yer haline geldi"
Formula 1 Formula 1

Alesi: "F1, gençlerin ulaşamayacağı bir yer haline geldi"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.