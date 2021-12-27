Mekies: "Leclerc ve Sainz 'olabilecek en iyi' takım arkadaşları"

Sainz, 2021 sezonu için Ferrari ile anlaşma imzaladı ve İtalyan ekipte dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel'in yerine geldi.

Sainz ve Leclerc, Ferrari'nin takımlar şampiyonasında üçüncü sırayı almasına yardımcı oldular ve takımın 2020'deki 40 yılın en kötü sonucundan toparlaması için, hem pistte hem de pist dışında etkileyici bir ortaklık kurdular.

Ferrari, bu yıl Sainz ve Leclerc ile, beş podyum ve iki pole pozisyonu elde ederek, 2022'de gelecek yeni düzenlemeler öncesinde takımı ileriye doğru taşıdı.

Ferrari sportif direktörü Mekies, Sainz ve Leclerc'in, F1 gridindeki en genç kadrolardan biri olmasına rağmen öğrenme ve gelişme motivasyonlarını vurgulayarak, onlardan "çok kaliteli geri bildirimler" aldıklarını söyledi.

Mekies, Abu Dhabi'deki basın toplantısında şunları söyledi: "Bunun, yalnızca hissettiklerini söyledikleri için değil, aynı zamanda geri dönüp bizimle birlikte çözümler bulmak için çalışmaya istekli ve motivasyon sahibi oldukları için elde ettiğimiz en güçlü puanlardan biri olduğunu düşünüyoruz."

"Bunu farklı kelimelerle ifade ediyorlar, böylece bir şeyleri bir araya getirebiliyoruz. Her zaman aynı fikirde olmuyorlar bu da bir şeylere daha geniş bir bakış açısıyla bakmamızı sağlıyor."

"Bence kısaca evet, bu kısmın işe yaradığını düşünüyoruz. Bu böyle olduğu için her zaman daha fazlası olacak."

"Ancak Carlos ve Charles'ın birbirini tamamlama şekli, olabileceğin en iyisi."

Sainz ve Leclerc ayrıca pist dışında da iyi bir dostluk kurdular ve Ferrari'nin bu stresli döneminde Maranello'daki havayı değiştirdiler.

Carlos Sainz Jr., Charles Leclerc play chess Photo by: Ferrari

İkili genellikle, birlikte vakit geçirirken görülüyor ve takım arkadaşı olarak ilk sezonları boyunca, birbirleriyle satranç oynadılar.

Ancak Mekies, Sainz ve Leclerc arasındaki ortaklığın "arkadaş olmaktan daha derin" olduğunu hissediyor.

"Saygı seviyesi, birlikte çalışma isteği, karakter ve teknik kabiliyet açısından birbirine güvenleri çok yüksek."

"Takımın toparlanması için ikisi de aynı isteğe sahip. Cuma günü Suudi'de harika değildik. Bununla yetinmek istemedik."

"Hiçbir zaman yetinmek istemiyoruz ama o yarışta daha fazlası olduğuna dair bir ruh vardı."

"Araçta ne olduğunu anlayamadığımız ama daha fazlası olduğunu bildiğimiz bir şey vardı."

"Daha sonra yarışta bazı durumlar gelişti ama eğer kırmızı bayraktan önceki ilk bölüme bakarsanız, Charles rahatça Perez'in önünde dördüncü sıradaydı."

"Yani sonunda, güçlü bir yarış hızı elde ettik."

"Kısaca, bu iki adamın bizimle çalışma şekilleri, kendilerini adapte etme şekilleri ve bize kattıkları çok önemli bir avantaj sağlıyor."

"Burada durmak istemiyoruz. Bunu geliştirmek istiyoruz çünkü daha fazlasının geleceğine inanıyoruz. Ancak şu anda, bu aldığımız en güçlü puanlardan biri."