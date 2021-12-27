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Formula 1 Haberler

Mazepin, ilk F1 sezonunu 5 üzerinden 4 verdi

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Oleg Karpov
Çeviren:
Aybike Simay Erden

Nikita Mazepin, çaylak Formula 1 sezonuna, "gerçekten zor" anlar olarak nitelendirdiği zorlukların üstesinden geldiği için, beş üzerinden dört verdi.

Mazepin, ilk F1 sezonunu 5 üzerinden 4 verdi

Rus pilot, 2020 Formula 2 sezonunu beşinci sırada bitirdikten sonra Haas takımıyla Formula 1'e geçiş yaptı ve Azerbaycan Grand Prix'sinde aldığı 14. sıra, çaylak yılının en iyi sonucu oldu.

Haas, tüm sezon boyunca F1 gridinin en yavaş aracıydı, Mazepin gridin gerisinde zorluklar yaşadı ve çoğu zaman sadece takım arkadaşı Mick Schumacher'e karşı mücadele etti.

Mazepin, bu zor yılı atlatma şekliyle gurur duysa da, sporun gerekliliklerine uyum sağlasaydı daha iyi bir iş çıkarabileceğini kabul etti.

Mazepin, "Okulu dört yıl önce bitirdim. Bu, yaptığım bir şey için not aldığım son zamandı ve pek de özlemiyorum."

"Bence 5 üzerinden 5 almamalısın çünkü 5 mükemmelliktir [Rus okul notları 2'den 5'e kadar] ve mükemmelliğin ne olduğunu bilmiyorum. Bugün mükemmel olabilir ama yarın daha iyisini yapabileceğimi anlayabilirim."

"Bu yüzden kendime verebileceğim maksimum sayı dört. Sonuna kadar gittiğim için dört veriyorum çünkü bu yıl bazı noktalarda gerçekten zordu."

"Uyum sağlamak açısından sanırım üç veriyorum çünkü bu benim güçlü yanım olmadı ve geliştirmeye devam ediyorum." dedi.

Mick Schumacher, Haas F1, Nikita Mazepin, Haas F1

Mick Schumacher, Haas F1, Nikita Mazepin, Haas F1

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Mazepin'in çaylak yılında, sezonunun en dip noktası olduğunu kabul ettiği Bahreyn GP'deki kazası da dahil olmak üzere bazı hatalar vardı.

Mazepin, bu yıl birkaç yarışta daha ağır şasi kullandığı zamanlara ithafen, "Bu yıl birkaç farklı araç kullandım. Yani ağır veya zor bulduğum araçları kullandığım zamanlar, kötü olduğum zamanlardı."

"Ardından, Williams'ı geçme veya 2. bölüme girme şansına sahip olduğumuza inandığım bazı zamanlarda, Bahreyn yarışında olduğu gibi ve iyi performans göstermediğimi hissetmediğim ya da çok zorlayıp, sonunda tur zamanımı kaybettiğim Brezilya'da olduğu gibi hatalar yaptım."

"Bu kesinlikle kötü zamanlarımdan ama iyi olduğum birçok yarış oldu. Silverstone'da, Brezilya'da ve Meksika'da iyi yarışlar yaptım." dedi.

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