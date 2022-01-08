Williams, Albon'un 18 inç lastiklerdeki deneyiminin pek değerli olduğunu düşünmüyor

Formula 1 bu yıl 18 inç lastiklere geçiş yapacak ve takımlar, geride kalan birkaç yıllık süre zarfında, bu lastikler için özel test araçları hazırladılar.

Bu test araçları sayesinde takımlar, yeni lastikleri test ettiler ve bunlar hakkında bilgi edinmiş oldular.

Fakat Williams, finansal sebeplerden ötürü bir test aracı inşa edemedi ve 18 inç laskilerle ilgili gelişim testlerinde yer alamadı.

Yeni sezonda takıma Alex Albon katılacak ve Taylandlı sürücü, Red Bull'la çok sayıda 18 inç lastik testi yaptı.

Bunun Williams'a yardım edebileceği düşünülse de Williams'tan Dave Robson, durumun böyle olmayacağı görüşünde.

Robson, "Muhtemelen onun bilgilerine pek fazla güvenemeyiz çünkü Red Bull'un test yaptığı aracın ayrıntılarını, lastiklerin nasıl hazırlandığını ve farklı şartlarda altında çalışırken araca ne kadar yere basma gücü koyduklarını bilmiyoruz. Bu açıdan sahip olduğu bilgilerin değeri sınırlı."

"Birkaç faydalı bilgiye veya bazı fikirlere sahip olabilir ama bu deneyimin gerçekte oldukça küçük bir değere sahip olduğunu düşünüyorum. Ayrıca o araç ve yaptıkları testler hakkında söyleyebilecekleri oldukça sınırlı, bu bizi ilgilendirmez, bunlar Red Bull'un verileri."

"Şimdilik elimizdekiler üzerinde çalışıyoruz ve ardından Şubat ayında aracımız piste çıktığında, lastikleri gerçek anlamda tanıyacağız. Bir süre sonra lastikleri anlayacağız ve diğerlerine göre o kadar dezavantajlı olmayacağız, en azından umudum bu yönde." dedi.

Robson, takımın Albon'un yeni ekibine alışmasına yardımcı olmak için kapsamlı bir test program hazırladığını da söyledi.

"Fabrikada geçireceği dönemde takip edeceği programın taslağını aşağı yukarı çıkardık."

"Açıkçası tanışacağı çok fazla insan var, normal koltuk ayarı yapacak ve araçta rahat hissedeceğinden emin olmaya çalışacak."

"Daha sonra oldukça kapsamlı bir simülatör programımız var. Nicholas [Latifi] simülatör görevini üstlenen diğer sürücülerle birlikte simülatör çalışmalarına kısmen başlamış durumda."

"Ancak bu program devam ediyor ve Alex, Ocak ayında bu sürece tam anlamıyla dahil olacak."

Alex Albon, Williams Fotoğraf: Williams