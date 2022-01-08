Red Bull, 2020'de Verstappen'in fazla yetenekli olmasının "zararını" görmüş

Red Bull'un 2020 yılındaki RB16 aracında önemli denge problemleri vardı ve takım, uzun süre bu problemleri çözmek için çaba harcadı.

Teknik şef Pierre Wache, 2020'de RB16'nın gelişiminde tamamen yanlış yöne gittiklerini fakat Max Verstappen uzun süre rekabetçi olmayı başardığı için, bunu ancak sezon ortasında fark ettiklerini belirtti.

Wache'ye göre Verstappen'in yeteneği, Red Bull'da ortaya çıkan sorunun temel sebeplerinden biriydi.

Motorsportmagazine'e özel röportajında Wache, şöyle dedi: “O yıla Mercedes'ten çok uzak olmayan bir noktada başladık, ardından sezonun ortasında geri dönmeden önce büyük bir düşüş yaşadık."

"Yanlış yöne gittiğimiz açıktı ve toparlandık. Analizimizde gelişim yönü anlamında bir şeyleri kaçırdığımız açıktı."

"Araç, Max'i cezbeden, onun daha hızlı gitmesini sağlayan bir özelliğe sahipti ve biz bu yolda ilerledikçe tur zamanları daha iyi hale geldi. Ancak viraj girişinde biraz istikrarsızlığa yol açtı ve bu da sonunda sizin için sınırlayıcı faktör oluyor ve daha hızlı gidemeyeceğiniz bir noktaya geliyorsunuz."

"Ayrıca aracı diğer sürücüler için çok zorlaştırdı.”

"Bunu ve ayrıca sürücünün performans anlamında gerçekten neyi sürebileceğini belirledik."

"Teorik anlamda araçtan performans çıkarmayı oldukça zorlaştıran bazı özelliklerimiz vardı. Bunu, 2020 sezonunun ortasından sonra belirledik."

"Bu özellikler, aracın ana sınırlamasıydı ve onlardan uzaklaştık. O sezonun sonunda bunu doğrulayabildik ve bu bize 2021 için iyi bir temel sağladı."

"2020'de yaşadığımız soruna, Max'in yeteneğinin katkıda bulunması ironik! Bazıları için imkansız olan bu tür bir dengesizliği kontrol etme yeteneğine sahip."

"Bazen bir aracı sınırda yaparak daha hızlı olmasını sağlayabileceğinizi biliyoruz ve bunu yaparken, yanlış yöne gittiğinizi fark etmiyorsunuz çünkü araçtan hâlâ daha fazla performans alıyorsunuz. Başlangıçta bunun sadece onun çok yetenekli olmasından kaynaklı olduğunu anlamıyorsunuz."

"Bu yönde ilerlemeye devam ediyorsunuz fakat fazla ileri gidiyorsunuz ve bundan geri dönüp yanlış yöne gittiğinizi anlamanız birkaç ayınızı alıyor. Sistem o kadar büyük ki, aracın aerodinamik kısımlarını yeniden düşünmek ve yeniden hazırlamak uzun ve sancılı bir süreçti."

"Arka tarafı biraz dengesiz olan bir aracı ayarlayabilmesi ve belirli bir araçtan daha fazla performans alabilmesi Max için büyük bir kazanç. Fakat ona yeterince dengeli olmayan bir araç verdiğimiz takdirde, yeteneği bizi neler olup bittiği konusunda bir nevi kör ediyor ve aracın potansiyelini sınırlamış oluyoruz."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images