F1'deki acımasız anlar, Russell'ın daha güçlü olmasını sağlamış

Son 3 senedir Williams ile yarışan Russell, 2022'de Mercedes'te Lewis Hamilton'un takım arkadaşı olacak. Russell her ne kadar Williams pilotu olsa da 5 senedir Mercedes'in sürücü programında yer alıyordu.

Macaristan, Belçika ve Rusya yarışlarında güçlü sonuçlar elde eden Russell ve Williams için 2021 sezonu, geçen senelerin ardından dönüm noktası olmuştu.

Williams'taki gelişim sürecini değerlendiren Russell, 2020 Toskana GP'nin en zorlu yarışlarından birisi olduğunu söyledi.

Russell, "Gerçekten güçlü bir start almıştık ve ardından o olay yaşandı. Yarışın çoğunda puan potası içerisindeydim."

"Çoğu zaman 10. sıradaydım. Ardından Leclerc'in pite girmesi gerekti. Beni yakalayamıyordu, bu yüzden Stroll'un olayı ile kırmızı bayraklar sallandığında 9. sıradaydım."

"Ardından kötü bir start aldım. O noktaya kadar pek fırsat bulamadığımız için, senenin fırsatlarından birisi olduğunu hissediyordum. Orada fırsatı kaçırdık ve bir daha o fırsatı bulamadık."

"O, fırsatlardan birisiydi. O yarıştan sonrası gerçekten zordu." dedi.

Marshals clear the damaged car of Valtteri Bottas, Mercedes W12, from the gravel trap Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Russell 2020 Emilia Romagna GP'nin de kendisi için zorlu yarışlardan birisi olduğunu söyledi. Russell, o yarışta güvenlik aracı arkasında 10. giderken kaza yapmıştı.

Russell, Lewis Hamilton'ın 2020 Sakhir GP öncesinde COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından Mercedes'te yarışma ve kendisini kanıtlama fırsatı buldu.

Sıralamalarda ikinci olan Russell, yarışı domine ederek kazanmaya doğru gidiyordu ancak Mercedes'in stratejik açıdan hata yapmadı ve sonrasında lastik patlaması, Russell'ın olası zaferini engellemiş oldu.

Russell, "O hafta yaşanan her şey, spot ışıkların sürekli üzerimde olması, sürekli olarak nasıl performans gösterdiğime bakılması, koltuk ayarı için yapılan çalışmalar, tüm prosedürleri öğrenme, mühendislerle direksiyon düğmeleri üzerinde çalışma ve arabayı anlamaya çalışma gibi şeylerle çok aşırı yoğun geçti."

"Ancak her şey kendi içerisinde azalıyordu ve yarış hantal geçiyordu. Bir noktaya kadar her şey kontrol altındaydı. Bu yüzden her şeyin kaybolması oldukça zor oldu." dedi.

Russell son olarak 2021'de yine Imola'da, Valtteri Bottas ile yaşadığı kazanın aşması gereken bir başka önemli olay olduğunu söyledi.

Russell, "Son 3 sene içerisinde yaşadığım bu dört olay, duyusal açıdan oldukça acımasızdı diyebilirim."

"Bu tip durumlarla nasıl baş edebileceğimi öğrenmiş oldum. Bahreyn'de yaşananlara geri dönüp baktığımda bir hayal kırıklığı ya da kötü düşünce yok."

"Bu tür olayların, beni daha güçlü bir pilot haline getirdiğini düşünüyorum." dedi.

Russell, Williams için ilk puanlarını sonunda geçen seneki Macaristan GP'de kazanmış oldu. Russell ve takım arkadaşı Nicholas Latifi, o yarışın startında yaşanan kaosu çok iyi değerlendirerek Williams'a çifte puan kazandırdılar.

Macaristan'da 8. olmasının ardından Russell, Belçika'da olağanüstü bir şekilde sıralamalarda 2. oldu ve güvenlik aracı arkasında başlayan ve biten yarışta 2. olarak podyuma çıktı.

Russell, İtalya ve Rusya yarışlarında yine puanlar aldı ve toplam 16 puan ile 2017'den sonra en çok puan kazanan Williams pilotu oldu. Takım bu sene toplanan puanlar sayesinde şampiyonayı 8. sırada tamamladı.