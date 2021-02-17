Williams, 2021 F1 aracını Silverstone'da piste çıkardı

Williams, 2021 sezonunda mücadele edeceği yeni FW43B aracının montajını tamamladı ve sürpriz şekilde bugün Silverstone'da piste çıkardı.

Tıpkı dün McLaren'ın testinde olduğu gibi bugün de Silverstone'da hava çok soğuktu ve hem George Russell hem de Nicholas Latifi yeni aracı ilk kez test ettiler.

Takım, bu sürüş esnasında yeni sezonda yarışacağı renk düzeniyle değil, sade bir test tasarımıyla sürüş yaptı.

Şimdilik teste dair herhangi bir fotoğraf yayınlanmadı. Ancak yeni aracını 5 Mart'ta tanıtacak Williams, kısa bir video ile 100 kilometrelik bir çekim günü yaptığını doğruladı.

Test boyunca iki sürücü, toplam 100 kilometre mesafe tamamlarken, sürüş boyunca Pirelli'nin gösteri lastikleri kullanıldı.

Takım, geçen yıl Dorilton Capital'e satılmıştı ve FW43B, yeni yönetim tarafından üretilen ilk Williams olma özelliği taşıyor.

Takım nihai renk düzenini ve yeni aracını 5 Mart Cuma günü tanıtacak.