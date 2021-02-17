Mazepin, 2021 Haas için koltuk ayarı yaptırdı

Geçen yılın sonunda Haas'a imza atan ancak yeni takımının Formula 1 aracını henüz test etmeyen Mazepin, bugün takımın Banbury fabrikasına geldi.

Geçen yıl özel hayatıyla gündeme gelen ve bir noktada koltuğu kaybedeceği bile iddia edilen Mazepin, koltuk ayarı yaptırdıktan sonra Amerikalı ekiple vakit geçirdi.

Haas, konuyla ilgili pek detay vermedi ve Mazepin'in gelişini sadece yayınladığı fotoğraflarla duyurdu. Mazepin'in koltuk ayarı yaptırırken GP3 tulumu giymesi dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan takımın diğer pilotu Mick Schumacher, henüz takım fabrikasına gelip, koltuk ayarı yaptırabilmiş değil. Schumacher'in ülkeye gelmesi halinde uzun bir süre karantinada kalması gerekecek ve bu da pek tercih edilen bir durum değil.

Takım yeni aracını testlerden önce piste çıkarmayacak ve bundan ötürü önünde yaklaşık 1 aylık bir süre zarfı var.

Bu yüzden Schumacher'in İngiltere'deki karantina şartlarına göre, ay sonuna kadar fabrikaya gidebileceği tahmin ediliyor.