Vettel, otomobil koleksiyonundaki araçları satışa çıkardığını doğruladı

Sebastian Vettel, pistte elde ettiği başarılı sonuçlarıyla, Red Bull ve Ferrari'de yüksek maaşlı kontratlara sahipti. Bu da, kendisine bir otomobil koleksiyonu yapma fırsatını sundu. Vettel'in otomobil koleksiyonunda Ayrton Senna'nın McLaren'ı ve Nigel Mansell'ın 1992 dünya şampiyonluğunu kazandığı Williams'ı da dahil olmak üzere çok sayıda tarihi F1 aracı var.

Bununla beraber Vettel, İsviçre merkezli koleksiyonunu, Tom Hartley Jr. aracılığıyla satışa çıkardı. Vettel aslında koleksiyonunun tamamını satmak yerine, içlerinden sekiz aracı satma kararı aldı. Bunlardan iki tanesi hemen satıldı ancak geri kalanı için satın alım işlemleri devam ediyor.

Otomobiller, özel hayatına büyük özen gösteren Vettel'in hayatına dair ilginç bir haber gibi görünüyor.

Alman pilotun yeni sipariş ettiği modellerin tümü, Ferrari standartlarına göre bile çok yüksek özelliklere sahip. Ayrıca koltuk başlıklarında gösterişli bir "Vettel" logosu yer alıyor.

Bu otomobillerin tamamı çok düşük kilometrelerde olduğu için, adeta "sıfır" ayarında.

Motorsport.com, satış haberleri üzerinde Vettel'in sözcüsüyle iletişime geçti ve sözcü, Vettel'in otomobil koleksiyonunun bir kısmını sattığını doğruladı.

Ancak sözcü, neden satış işlemi yapıldığına dair soruları yanıtsız bıraktı.

Bir Aston Martin F1 takım sözcüsü ise bu kararın kendileriyle hiçbir ilgisi olmadığını doğruladı.

Sözcü, "Sebastian'ın otomobil koleksiyonuyla ilgili planları hakkında hiçbir bilgimiz yok. Bununla ilgili herhangi bir şart yoktu veya talepte de bulunmadık." dedi.

Sebastian Vettel'in satılığa çıkardığı araçlar şöyle:

2016 Ferrari LaFerrari (Satıldı)

Vettel'in İtalyan takımı için sürerken sipariş ettiği üç Ferrari'den biri olan LaFerrari, üretilen 500 araçtan sonuncusuydu. Yüksek teknolojili hibrit otomobil, KERS ve bir elektrik motorunun yanı sıra 6,3 litrelik V12 motora sahip. Koltuklarında ve direksiyonunda Vettel'in soyadı yer alan otomobil sadece 304 mildeydi, ve bu otomobil çoktan satıldı.

2016 Ferrari LaFerrari of Sebastian Vettel 1 / 2 Fotoğraf: Tom Hartley Jnr. 2016 Ferrari LaFerrari of Sebastian Vettel 2 / 2 Fotoğraf: Tom Hartley Jnr.

2004 Ferrari Enzo (Belirtilmedi)

Enzo, Vettel'in sahip olduğu otomobillerin en değerlisi ve henüz satılmamış olsa bile, çok iyi durumda olduğu anlaşılıyor. 6 litrelik bir V12 motora sahip olan bu otomobil, Vettel'in koleksiyonuna eklemeden önce ilk olarak Almanya'ya satıldı. Sadece 1112 mil tamamladığı düşünüldüğünde, bu da neredeyse sıfır ayarında.

2004 Ferrari Enzo of Sebastian Vettel 1 / 22 Fotoğraf: Tom Hartley Jnr. 2004 Ferrari Enzo of Sebastian Vettel 2 / 22 Fotoğraf: Tom Hartley Jnr. 2004 Ferrari Enzo of Sebastian Vettel 3 / 22 Fotoğraf: Tom Hartley Jnr. 2004 Ferrari Enzo of Sebastian Vettel 4 / 22 Fotoğraf: Tom Hartley Jnr. 2004 Ferrari Enzo of Sebastian Vettel 5 / 22 Fotoğraf: Tom Hartley Jnr. 2004 Ferrari Enzo of Sebastian Vettel 6 / 22 Fotoğraf: Tom Hartley Jnr. 2004 Ferrari Enzo of Sebastian Vettel 7 / 22 Fotoğraf: Tom Hartley Jnr. 2004 Ferrari Enzo of Sebastian Vettel 8 / 22 Fotoğraf: Tom Hartley Jnr. 2004 Ferrari Enzo of Sebastian Vettel 9 / 22 Fotoğraf: Tom Hartley Jnr. 2004 Ferrari Enzo of Sebastian Vettel 10 / 22 Fotoğraf: Tom Hartley Jnr. 2004 Ferrari Enzo of Sebastian Vettel 11 / 22 Fotoğraf: Tom Hartley Jnr. 2004 Ferrari Enzo of Sebastian Vettel 12 / 22 Fotoğraf: Tom Hartley Jnr. 2004 Ferrari Enzo of Sebastian Vettel 13 / 22 Fotoğraf: Tom Hartley Jnr. 2004 Ferrari Enzo of Sebastian Vettel 14 / 22 Fotoğraf: Tom Hartley Jnr. 2004 Ferrari Enzo of Sebastian Vettel 15 / 22 Fotoğraf: Tom Hartley Jnr. 2004 Ferrari Enzo of Sebastian Vettel 16 / 22 Fotoğraf: Tom Hartley Jnr. 2004 Ferrari Enzo of Sebastian Vettel 17 / 22 Fotoğraf: Tom Hartley Jnr. 2004 Ferrari Enzo of Sebastian Vettel 18 / 22 Fotoğraf: Tom Hartley Jnr. 2004 Ferrari Enzo of Sebastian Vettel 19 / 22 Fotoğraf: Tom Hartley Jnr. 2004 Ferrari Enzo of Sebastian Vettel 20 / 22 Fotoğraf: Tom Hartley Jnr. 2004 Ferrari Enzo of Sebastian Vettel 21 / 22 Fotoğraf: Tom Hartley Jnr. 2004 Ferrari Enzo of Sebastian Vettel 22 / 22 Fotoğraf: Tom Hartley Jnr.

1996 Ferrari F50 (Satıldı)

F50, Vettel'in satışa sunduğu en eski otomobil ve satışa sunulduktan hemen sonra satılan araçlardan bir diğeri. F50, doksanlı yılların başındaki F1 motorundan geliştirilen 4.7 litrelik bir V12 motora sahip. Bu araba ilk olarak Danimarka'ya satıldı ve Vettel, 2015'te Ferrari'ye katıldıktan kısa bir süre sonra otomobili satın aldı. 25 yıllık ömrü boyunca yalnızca 4312 mil tamamlayan bu araç, koleksiyoncular için cazip bir fırsattı.

1996 Ferrari F50 of Sebastian Vettel 1 / 1 Fotoğraf: Tom Hartley Jnr.

2016 Ferrari F12TDF (£750,000)

Vettel, Ferrari'deki ikinci yılında parlak sarı F12TDF'sini satın aldı ve araçta pek çok ekstra olduğu gibi, koltuk başlıklarında Vettel logosu yer alıyor. Otomobilin adı, Ferrari tarafından birkaç kez kazanılan Tour de France yarış/ralli etkinliğine ithafen belirlendi. Vettel'in 6,3 litrelik V12 motorlu aracı sadece 738 mil tamamladı. Vettel bu araç için 750 bin pound istiyor.

2016 Ferrari F12TDF of Sebastian Vettel 1 / 3 Fotoğraf: Tom Hartley Jnr. 2016 Ferrari F12TDF of Sebastian Vettel 2 / 3 Fotoğraf: Tom Hartley Jnr. 2016 Ferrari F12TDF of Sebastian Vettel 3 / 3 Fotoğraf: Tom Hartley Jnr.

2015 Ferrari 458 Speciale (£350,000)

458 Speciale, Vettel'in sipariş ettiği ilk Ferrari'ydi ve karbon fiber koltukların başlıklarındaki Vettel logosunun yanı sıra, çok sayıda özelliğe sahip. 4.5 litrelik V8 motorlu bu araç, 1905 mil mesafe kat etti.

2015 Ferrari 458 Speciale of Sebastian Vettel 1 / 3 Fotoğraf: Tom Hartley Jnr. 2015 Ferrari 458 Speciale of Sebastian Vettel 2 / 3 Fotoğraf: Tom Hartley Jnr. 2015 Ferrari 458 Speciale of Sebastian Vettel 3 / 3 Fotoğraf: Tom Hartley Jnr.

2009 Mercedes-Benz SL65 AMG Black Series (£275,000)

SL65, Vettel'in satın almadığı tek otomobil. Bu, 2009'da Red Bull ile ilk Abu Dhabi GP'yi kazanmasının ardından yarış organizatörleri tarafından kendisine verilen bir hediyeydi. 6 litrelik bir V12 motora sahip olan bu araçtan sadece 350 adet üretildi. Vettel bu araçla toplam 2752 mil tamamladı.

2009 Mercedes-Benz SL65 AMG Black Series of Sebastian Vettel 1 / 2 Fotoğraf: Tom Hartley Jnr. 2009 Mercedes-Benz SL65 AMG Black Series of Sebastian Vettel 2 / 2 Fotoğraf: Tom Hartley Jnr.

2010 Mercedes-Benz SLS AMG (£175,000)

Vettel, F1 güvenlik aracını görmekten o kadar keyif aldı ki, bu modelden bir tane de kendisi satın aldı. AMG tarafından üretilen SLS, 6.3 litrelik bir V8 motora sahip. Bu model, 2010-2012 arası F1'in güvenlik aracıydı. Vettel, bu otomobili bir Red Bull sürücüsüyken sipariş etti ve şu anda sadece 4305 milde.

2010 Mercedes-Benz SLS AMG of Sebastian Vettel 1 / 1 Fotoğraf: Tom Hartley Jnr.

2002 BMW Z8 Roadster (£175,000)

Vettel, kariyerinin başlarında BMW destekli bir sürücü olmasına rağmen, Z8'i Ferrari'deki ilk yılı olan 2015'te aldı. Neredeyse 20 yaşında olmasına rağmen, 5 litrelik V8 motorlu otomobil sadece 13.494 milde.