Webber: “İnsanlar, Vettel’in acı çektiğini görmekten keyif aldığımı düşünüyor”

Vettel, Ferrari’deki son yılını genç takım arkadaşı Charles Leclerc’in gölgesinde geçirmesinin ardından yeni takımı Aston Martin’deki kariyerine de pek bir aşlamadı. Hatta bunun üzerine eski F1 pilotu Gerhard Berger, Vettel’in kendini toparlaması için bir sene spora ara vermesi gerektiği yorumunu bile yapmıştı.

Alman pilot, üst üste 15 yarıştır sıralamalarda üçüncü bölüme kalamıyor ve Webber, yeni teknik düzenlemelerin de eski takım arkadaşına pek yardımcı olmadığına inanıyor.

Webber, Marca’ya verdiği demeçte konu hakkında şunları söyledi: “Şu an özgüveni inanılmaz düşük. Ferrari’de geçirdiği süreç istediği gibi gitmedi. Sporlar, kimi zaman sporcuları bir teste tabi tutar ama bu senaryoda, bu test oldukça uzun sürdü.”

“Bence bu araçların standartları Sebastian’a pek uymuyor, bu araçlar onun tarzı değil. O daha çok yer tutuşu olan, daha fazla yere basma gücüne sahip olan araçları seviyor. Kendisi araca oldukça duyarlı bir sürücü, onu hissedebilmesi gerekiyor.”

"Daha Toro Rosso'dayken Monza'daki yağmurlu yarışta yaptıklarını hatırlıyor musunuz? İnanılmazdı, o gün herkesle arayı açmıştı. Ancak Pirelli ile olduğu gibi yol tutuş azsa, araç artık size daha az güven veriyor ve ayrıca kurallar da ona uymuyor."

“Bu onun için bir sorun ama tüm mesele kurallarla uymaktan geçiyor. Mesela Hamilton'a bakın, o her zaman güçlü."

"Sanırım tüm evren ona karşı yarışıyor ve o da yorulmaya başladı, Ferrari'de gerçekten çok emek harcamıştı.”

İkili, Red Bull'da takım arkadaşı oldukları sırada gergin bir ilişkiye sahipti, ikisi sürekli olarak birbirlerine karşı yarış galibiyetleri için mücadele ediyorlardı ve bu zaman zaman hayal kırıklıklarıyla sonuçlanıyordu. Buna verilebilecek en meşhur örnek 2013 Malezya Grand Prix'sinde Vettel'in Avustralyalı pilotu geçmek için takım emirlerine karşı gelmesi olacaktır.

Buna rağmen, Webber, yarış hafta sonlarına Vettel'in eski performansını göstermesini istiyor ve Alman pilotun şimdiki haliyle, geçmişte F1'i domine ettiği dönemdeki hali arasında oldukça büyük bir uçurum olduğunu itiraf ediyor.

“Bundan hoşlanmıyorum. İnsanlar onun acı çekmesini izlemekten keyif aldığımı düşünüyor ve hayır, bu beni mutlu etmiyor."

"Onu iyi görmek istiyorum çünkü onu eskiden olduğundan oldukça farklı görmek çok garip geliyor."

“Ancak bu F1, beklenilen performansı gösteremeyen sürücüler hakkında şikayet edemeyiz. Onlar en iyileri. Bunun yerine Norris, Leclerc veya Max gibi pilotların güçlü performanslarına sevinmeliyiz."

“Kariyerinin sonunda olan ya da acı çeken bir pilotsanız bunun hakkında konuşmalısınız.”