Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / Aston Martin, durumu düzeltmek için neler yapıyor? Sonraki / Marko: "Mercedes, Hodgkinson'ın Red Bull'a gelişini ertelemeye çalışıyor"
Formula 1 / Son dakika

Ocon: "İki araçla da puan almaya çalışacağız"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alpine F1 pilotu Esteban Ocon, bu hafta sonu yapılacak Portimao yarışında iki araçla birden puan almak istediklerini söyledi.

Ocon: "İki araçla da puan almaya çalışacağız"

Alpine, Bahreyn'de gerçekleştirilen yarıştan herhangi bir puan alamamıştı. Ancak Imola'da, Kimi Raikkonen'in cezasıyla beraber iki araçla da puan aldılar.

Bu, takımın ilk büyük güncellemesini getirdiği yarıştı ve genel olarak orta grubun önünde yarışacak tempoda olmasalar da, iki araçla birden puan alarak iyi bir iş yapmış oldular.

Portimao yarışı öncesinde Imola hakkında konuşan Ocon, "Sezonun ilk puanlarını ve Alpine markasıyla ilk puanlarımızı almak güzeldi."

"Yarış, koşullar ve zorlu pist şartları nedeniyle hem yarıştan önce hem de yarış içerisinde almamız gereken kararlardan ötürü kolay değildi."

"Bence çok şey öğrendik ve kesinlikle tüm bu bilgileri sonraki yarışlarda kullanabiliriz. Araç iyi hissettirdi, getirdiğimiz güncellemeler iyi şekilde çalıştı ve şimdi devam edip, daha fazla ilerleme kaydetmemiz gerekiyor."

"Orta grup çok yakın ve değerlendirmemiz gereken fırsatlar olacak." dedi.

Ocon, Portimao pistinin sevdiğini ve bu hafta sonu orada yarışacağı için heyecanlı olduğunu söyledi.

"Portimao'nun sürüş yapması en keyifli pistlerden biri olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten çok akıcı ve eğlenceli viraj kombinasyonları var. Portekiz takvime girdiği zaman çok mutlu oldum. Bence bu, harika bir pist ve hava yine sıcak olmalı. Bu yüzden orada olmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

"Geçen yıl yol tutuş oldukça düşük olduğu için şartlar oldukça zordu. Yarış başladığı zaman biraz yağmur yağıyordu ve çılgıncaydı. Bu hafta sonu da ilginç olacak."

"Geçen seneki gibi daha sert lastiklere sahip olacağız. İki araçla da puan almak için her şeyi yapacağız."

paylaşım
yorumlar
Aston Martin, durumu düzeltmek için neler yapıyor?

Önceki haber

Aston Martin, durumu düzeltmek için neler yapıyor?

Sonraki haber

Marko: "Mercedes, Hodgkinson'ın Red Bull'a gelişini ertelemeye çalışıyor"

Marko: "Mercedes, Hodgkinson'ın Red Bull'a gelişini ertelemeye çalışıyor"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Resmi: Sıralamalar için Sprint yarışı fikri kabul edildi!

1g
2
Formula 1

Aston Martin, durumu düzeltmek için neler yapıyor?

1s
3
Formula 1

Ocon: "İki araçla da puan almaya çalışacağız"

38 dk
4
Formula 1

Briatore: "Ferrari gibi bir takım üçüncülük mücadelesi vermemeli"

9s
5
Formula 1

Perez: "Imola'da duble yapmalıydık"

5s
Son Haberler
Marko: "Mercedes, Hodgkinson'ın Red Bull'a gelişini ertelemeye çalışıyor"
F1

Marko: "Mercedes, Hodgkinson'ın Red Bull'a gelişini ertelemeye çalışıyor"

8dk
Ocon: "İki araçla da puan almaya çalışacağız"
F1

Ocon: "İki araçla da puan almaya çalışacağız"

38dk
Aston Martin, durumu düzeltmek için neler yapıyor?
F1

Aston Martin, durumu düzeltmek için neler yapıyor?

1s
Portimao'da iki DRS bölgesi olacak
F1

Portimao'da iki DRS bölgesi olacak

1s
Seidl, F1'in sosyal medyadaki tutumuyla ilgili Ricciardo'nun görüşüne katılıyor
F1

Seidl, F1'in sosyal medyadaki tutumuyla ilgili Ricciardo'nun görüşüne katılıyor

2s
Son Videolar
Formula 1 Sprint yarışı kurallarının Portekiz GP'den önce imzalanması bekleniyor 04:36
Formula 1
8s

Formula 1 Sprint yarışı kurallarının Portekiz GP'den önce imzalanması bekleniyor

Verstappen Imola'yı domine etti, Ferrari iyileşme yolunda 14:35
Formula 1
25 Nis 2021

Verstappen Imola'yı domine etti, Ferrari iyileşme yolunda

Kazalar, pist dışı ziyaretler ve daha fazlası | Emilia Romagna GP 10:02
Formula 1
24 Nis 2021

Kazalar, pist dışı ziyaretler ve daha fazlası | Emilia Romagna GP

Emilia-Romagna GP yarış raporu 00:43
Formula 1
23 Nis 2021

Emilia-Romagna GP yarış raporu

Modern F1 tabanları 05:50
Formula 1
21 Nis 2021

Modern F1 tabanları

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Marko: "Mercedes, Hodgkinson'ın Red Bull'a gelişini ertelemeye çalışıyor"
Formula 1 / Son dakika

Marko: "Mercedes, Hodgkinson'ın Red Bull'a gelişini ertelemeye çalışıyor"

Portimao'da iki DRS bölgesi olacak
Formula 1 / Son dakika

Portimao'da iki DRS bölgesi olacak

Alonso: "Portimao'da daha fazla puan almak istiyoruz"
Formula 1 / Son dakika

Alonso: "Portimao'da daha fazla puan almak istiyoruz"

Çok Okunanlar Bugün

Resmi: Sıralamalar için Sprint yarışı fikri kabul edildi!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Resmi: Sıralamalar için Sprint yarışı fikri kabul edildi!

Aston Martin, durumu düzeltmek için neler yapıyor?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Aston Martin, durumu düzeltmek için neler yapıyor?

Ocon: "İki araçla da puan almaya çalışacağız"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ocon: "İki araçla da puan almaya çalışacağız"

Briatore: "Ferrari gibi bir takım üçüncülük mücadelesi vermemeli"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Briatore: "Ferrari gibi bir takım üçüncülük mücadelesi vermemeli"

Perez: "Imola'da duble yapmalıydık"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Perez: "Imola'da duble yapmalıydık"

Massa: "Ferrari'nin çok iyi bir pilot kadrosu var"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Massa: "Ferrari'nin çok iyi bir pilot kadrosu var"

Marko: "Mercedes, Hodgkinson'ın Red Bull'a gelişini ertelemeye çalışıyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Marko: "Mercedes, Hodgkinson'ın Red Bull'a gelişini ertelemeye çalışıyor"

Ferrari, SF90'ı Leclerc'e neden hediye etti?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, SF90'ı Leclerc'e neden hediye etti?

Son Haberler

Marko: "Mercedes, Hodgkinson'ın Red Bull'a gelişini ertelemeye çalışıyor"
F1 Formula 1 / Son dakika

Marko: "Mercedes, Hodgkinson'ın Red Bull'a gelişini ertelemeye çalışıyor"

Ocon: "İki araçla da puan almaya çalışacağız"
F1 Formula 1 / Son dakika

Ocon: "İki araçla da puan almaya çalışacağız"

Aston Martin, durumu düzeltmek için neler yapıyor?
F1 Formula 1 / Analiz

Aston Martin, durumu düzeltmek için neler yapıyor?

Portimao'da iki DRS bölgesi olacak
F1 Formula 1 / Son dakika

Portimao'da iki DRS bölgesi olacak

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.