Ocon: "İki araçla da puan almaya çalışacağız"

Alpine, Bahreyn'de gerçekleştirilen yarıştan herhangi bir puan alamamıştı. Ancak Imola'da, Kimi Raikkonen'in cezasıyla beraber iki araçla da puan aldılar.

Bu, takımın ilk büyük güncellemesini getirdiği yarıştı ve genel olarak orta grubun önünde yarışacak tempoda olmasalar da, iki araçla birden puan alarak iyi bir iş yapmış oldular.

Portimao yarışı öncesinde Imola hakkında konuşan Ocon, "Sezonun ilk puanlarını ve Alpine markasıyla ilk puanlarımızı almak güzeldi."

"Yarış, koşullar ve zorlu pist şartları nedeniyle hem yarıştan önce hem de yarış içerisinde almamız gereken kararlardan ötürü kolay değildi."

"Bence çok şey öğrendik ve kesinlikle tüm bu bilgileri sonraki yarışlarda kullanabiliriz. Araç iyi hissettirdi, getirdiğimiz güncellemeler iyi şekilde çalıştı ve şimdi devam edip, daha fazla ilerleme kaydetmemiz gerekiyor."

"Orta grup çok yakın ve değerlendirmemiz gereken fırsatlar olacak." dedi.

Ocon, Portimao pistinin sevdiğini ve bu hafta sonu orada yarışacağı için heyecanlı olduğunu söyledi.

"Portimao'nun sürüş yapması en keyifli pistlerden biri olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten çok akıcı ve eğlenceli viraj kombinasyonları var. Portekiz takvime girdiği zaman çok mutlu oldum. Bence bu, harika bir pist ve hava yine sıcak olmalı. Bu yüzden orada olmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

"Geçen yıl yol tutuş oldukça düşük olduğu için şartlar oldukça zordu. Yarış başladığı zaman biraz yağmur yağıyordu ve çılgıncaydı. Bu hafta sonu da ilginç olacak."

"Geçen seneki gibi daha sert lastiklere sahip olacağız. İki araçla da puan almak için her şeyi yapacağız."