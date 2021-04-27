Wolff: "Rakiplerimiz, Imola'da kendilerine verdiğimiz fırsattan faydalanamadı"

Mercedes, Imola'daki yarışta epey zorlandı. Lewis Hamilton startta yavaş kaldı ve ikinci kerbde ön kanadına zarar verdi.

İngiliz pilot ardından bariyerlere çarparak ön kanadını tamamen kırdı. Valtteri Bottas ise başından itibaren zor bir yarış geçirdi ve George Russell ile temas yaşayıp yarış dışı kaldı.

Imola hakkında değerlendirmelerde bulunan Wolff, "Imola gerçekten çılgın ve uzun süre hafızalarda kalacak bir yarıştı. Çok fazla iniş ve çıkış vardı ve hiç puan alamayacağımızı düşündüğüm birkaç an vardı. Valtteri'nin korkunç kazasının getirdiği hayal kırıklığından, Lewis'in yükselişinin getirdiği heyecana kadar duygusal bir karmaşaydı."

"Her iki şampiyonaya da liderlik etmek, neredeyse hiçbir bedel ödemeden kurtulmak gibi hissettirdi, çünkü rakiplerimiz onlara verdiğimiz fırsattan en iyi şekilde faydalanamadı. Bana göre tüm bunlar sadece önümüzde ne kadar zorlu bir sezon olduğunu ve Formula 1'de işlerin ne kadar hızlı değişebileceğini kanıtlıyor."

Mercedes geçen yıl Portimao'yu iyi bir performansla kazanmış ve galibiyetlerine bir yenisini daha eklemişti.

Bu yılki Portimao yarışı öncesinde konuşan Wolff, Red Bull ile aralarında çok sıkı bir mücadele beklediğini belirtti.

"Geçen yıl ilk kez Portimao'da yarıştık. Bu, 2020'de harika bir yarışa ev sahipliği yapan heyecan verici ve iniş-çıkışlı bir pist. Ayrıca geçen sen hem sıralama turları hem de yarışta lastiklerin düzgün çalışmasını sağlamanın zor olduğunu gördük."

"Hâlâ herkes için oldukça yeni bir pist ve hafta sonu boyunca çok şey öğrenmemiz gerekecek. Haliyle işleri daha ilginç hale getirecek."

"Red Bull ile aramızda bir başka yakın mücadele daha bekliyoruz. Hem McLaren hem de Ferrari bu mücadeleye dahil olabilir."

"Portekiz'de neler olacağını göreceğiz."

Lewis Hamilton, Mercedes W12, enters the pits with a broken front wing Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images