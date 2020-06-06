Webber: "Ferrari, Vettel'i tüketti"

Sebastian Vettel, 2014 yılının ardından katıldığı Ferrari ile hiç şampiyonluk yaşamayı başaramadı ve sezon sonunda takımdan ayrılacak.

Konu hakkında konuşan eski takım arkadaşı Mark Webber şöyle dedi: "Şimdi tüm ipler Lecler'cin elinde, çünkü Ferrari'nin yeni favorisi o. Sebastian, takımı harekete geçirmek ve şampiyonada zafer için savaşmalarını sağlayabilecek bir seviyeye çıkarabilmek için elinden gelen her şeyi yaptı. Ama olmadı. Bu yüzden -İtalyan kültürünü de tamamen algılayamadığı için- güveninin ciddi bir şekilde sarsıldığına inanıyorum. Bu da önemli bir faktör."

"Bildiğimiz gibi, pek çok şeyin neredeyse otomatik olarak yapıldığı bir tür Alman zihniyeti var. İngilizler, Avustralyalılar, Yeni Zelandalılar ve Güney Afrikalılar ortada bir yerde yer alıyorlar. Karşı tarafta ise İtalyanlar var."

"Bence bu birliktelik onu çok yordu. Ona birkaç kez söylediğim gibi yaşıtlarından daha yaşlı görünüyor. Kim bilir, belki gelecek yılı kenarda geçirmek ister. Bana öyle geliyor ki sabahları uyandığı zaman, içinde kırmızı aracın direksiyonuna geçme konusunda özel bir istek olmuyor. Bence bu, bir sürücü için önemli bir sorundur."

Webber, Vettel'in Formula 1'de devam etmek için orta grup takımlarıyla yarışmayacağından emin.

"Nereye gidebileceğini bilmiyorum. Kariyerine bakarsak, Toro Rosso'daki ilk sezonu hariç her zaman podyumlar için savaştı. Hatta o yıl yarış dahi kazandı."

"Renault'ya geçtiğini hayal bile edemiyorum. 2021 sezonunu kenarda geçireceğini düşünüyorum. Sonra geri dönmeyi düşünebilir. Kariyerini tamamlaması için henüz çok erken. Ama kariyerine erken başladığı için kupa koleksiyonu zaten yeterince büyük. Formula 1'den ayrılırsa şaşırmam, ama umarım bu gerçekleşmez."