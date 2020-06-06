Marko, Avusturya GP ile ilgili ayrıntıları açıkladı

RTL'ye özel bir röportaj veren Helmut Marko, 5 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan Avusturya GP hakkında özel açıklamalarda bulundu.

Marko, "Yarışın zaman çizelgesi tamamen aynı olacak."

"Tüm takım üyelerinin güvenlik düzenlemelerine uyması gerekiyor. Yani yüz maskesi takmaları ve mümkünse yeterli sosyal mesafeyi bırakmalılar. Elbette sosyal mesafe pit stop esnasında mümkün olmayacak."

"Ayrıca iki günde bir COVID-19 testi yapılacak."

"Hafta sonunda yer alan insan sayısı (Formula 1 yarışıyla ilgili insan sayısından bahsediyor) yaklaşık 1600 olacak. Buna takımlar, FIA, lastik üreticisi, motor tedarikçileri ve tabii ki yetkililerle 500 hakem dahil olacak. Destek serileri Formula 2, Formula 3 ve Porsche Supercup ile 2 bin kişiyi aşacağız."

"Takımlar en fazla 80 kişi getirebilecek. Yarış mühendisleri, strateji departmanı ve mekanikerlerin gelmesi gerekiyor."

"Eğer koronavirüs testi pozitif çıkan birisi varsa, ne yapılması gerektiği belli. Yarış iptal edilmeyecek. Kişi daha fazla gözlem için kendisini izole edecek. Yarışın tehlikeye girmemesi önemli." dedi.

Marko, sezonun Avusturya'da başlayacak olmasından ötürü gururlu.

"Formula 1 sezonu ilk kez Avusturya Grand Prix'si ile başlayacak. Ayrıca, ilk kez aynı pist üstünde iki yarış yapılacak. Styrian Grand Prix gibi (Avusturya'daki ikinci yarış) belli bir bölgenin ismini taşıyan bir yarışımız var. Bununla inanılmaz gurur duyuyoruz"

“İlk izin alan biz olduğumuz için, daha sonraki yarışları organize etmek mümkün oldu. Geliştirdiğimiz her şey diğerleri için bir çeşit test değeri taşıyor."

"Kesinlikle hiçbir risk olmadığına inanıyorum. Avusturya'nın ihracatı ve turizmi için son derece iyi bir reklam olacak."

"Çok, çok gururluyuz ve sonunda yarışların tekrar başlayacağı anı sabırsızlıkla bekliyoruz."