F1 tarihinde bugün: 6 Haziran

1960

1960 Hollanda Grand Prix'si gerçekleşti ve sıralama turlarında Stirling Moss 0.2 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı.

Jack Brabham iki Lotus'un arasına girer ikinci sırad yer aldı. Ertesi gün Brabham harika bir performansla zafere ulaşırken, Innes Irleand ikinci ve Graham Hill üçüncü oldu.

Stirling Moss ise ancak dördüncü olabildi. Bu, Hill ve Ireland'ın ilk podyumu, Jim Clark'ın ise ilk yarışıydı.

Slider Liste Jack Brabham, Cooper T53 Climax 1 / 1 Fotoğraf: LAT Images

1982

Doğu Amerika GP sıralama turlarında Renault pilotu Alain Prost rahat bir pole pozisyonu kazanmayı başardı.

Ancak ertesi gün sorun yaşadı ve yarış dışı kaldı. John Watson, McLaren'la zafere ulaşırken, Eddie Cheever ikinci ve Didier Pironi üçüncü oldu.