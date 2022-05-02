VW CEO'su Diess: "Audi ve Porsche Formula 1'e girmeye karar verdi"

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Birkaç aydır iki markanın, uluslararası motor yarışlarının en üst sınıfına girmek için potansiyel ortaklar ile görüşmeler yaptığına dair spekülasyonlar vardı.

Youtube'da konuşan Diess, Porsche'nin hazırlıklarının biraz daha somut olduğunu söyledi.

Formula 1 ile daha önce ilişkilendirilen ama dünya ralli şampiyonasında Red Bull ile çalışan Alman otomobil üreticisi, spora nasıl girmeyi planladıklarını henüz açıklamadı.

Mart ayında Reuters'a konuşan bir kaynak, Audi'nin spora girmek için, İngiliz spor otomobil üreticisi McLaren'a yaklaşık 500 milyon euro teklif etmeye hazır olduğunu ve Porsche'nin birkaç yıl içerisinde Red Bull ile uzun vadeli bir ortaklık kurmayı planladığını söyledi.

Bu karar alınırken Volkswagen, bu yılın dördüncü çeyreğinde Porsche AG'nin halka arzına hazırlanıyor.

Ancak kaynaklar Formula 1 yarışlarına girişin birkaç yıl içinde gerçekleşeceğini söylüyor.

Porsche logo Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images