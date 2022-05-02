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Formula 1 Haberler

F1, 2023'te sıralama formatında değişiklik yapacağını doğruladı

Formula 1, lastik kurallarının değiştirilmesinin bir parçası olarak, gelecek yıl belirli yarışlarda sıralama formatını değiştireceğini doğruladı.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
F1, 2023'te sıralama formatında değişiklik yapacağını doğruladı
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FIA, bir Grand Prix hafta sonuna getirilen lastik sayısını azaltmak istiyor ve F1 Komisyonu toplantısında, gelecek yıl iki yarışta daha az lastik kullanılması fikri kabul gördü. Buna göre gelecek yıl için seçilen iki yarışta pilotlar 13 yerine 11 set lastiğe sahip olacak. 

Mevcut lastik setlerindeki sayılar azaltıldığı gibi, seçilen bu iki yarışta sıralama formatında da değişiklikler yapılacak ve böylelikle olası planların ne gibi etkileri olduğu görülecek. 

Şu anda sürücüler, sıralama turlarının üç bölümünde hangi lastikleri kullanacaklarını seçmekte tamamen özgürler. Fakat gelecek yılki bu iki yarışta, her bölümde belirli lastikler kullanılacak.

FIA tarafından yapılan açıklamaya göre sürücüler bu iki yarışta Q1'de sadece sert lastiği kullanabilecek. Q2'de orta lastik ve Q3'te yumuşak lastikleri kullanmak zorunlu olacak.

Seanslardan herhangi birisi ıslak zeminde geçerse, lastik seçimi yapmak serbest olacak.

Böylelikle sürücüler sıralama turlarında sadece yumuşak lastiğe yönelmeyip, tüm lastikleri kullanmış olacaklar.

Aslında bu haber geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı fakat şimdi FIA ve F1 tarafından doğrulanmış oldu.

Lance Stroll, Aston Martin AMR22, Fernando Alonso, Alpine A522,and Esteban Ocon, Alpine A522

Lance Stroll, Aston Martin AMR22, Fernando Alonso, Alpine A522,and Esteban Ocon, Alpine A522

Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Şu anda sprint yarışı olmayan hafta sonlarında sürücüler 13 set lastiğe sahip oluyorlar. Kural gereği bu lastikler, sekiz set yumuşak, üç set orta ve iki set sert şeklinde dağıtılıyor.

2023 için seçilen bu iki yarışta sürücüler dört set yumuşak, dört set orta ve üç set sert lastiğe sahip olacak.

Yaklaşım değişikliği nedeniyle sürücüler, hafta sonu boyunca farklı hamurlar kullanmak zorunda kalacaklar.

FIA ayrıca gelecek yıl için genç sürücü testleriyle alakalı kuralda da değişikliğe gitti. Buna göre takımlar, en az iki antrenmanda piste çıkarmak zorunda oldukları genç sürücüleri, 2. antrenman seansında piste çıkabilecekler.

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