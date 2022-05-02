McLaren, podyuma çıkmasına rağmen rahatlamıyor

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Bahreyn'de puan alamadığı 2022 sezonunun başlangıç yarışının ardından Woking merkezli ekip, çok güçlü bir ilerleme kaydetti ve Lando Norris'in Emilia Romagna GP'de üçüncü olmasıyla bu yılki ilk podyumunu aldı.

Fakat Alfa Romeo, Haas ve Alpine bu sezon şimdiye kadar büyük bir potansiyele sahip olduklarını gösterdiler. McLaren patronu Andreas Seidl bundan ötürü takımın Red Bull ve Ferrari'nin ardındaki grubun önünde olduğu yorumlarında bulunma konusunda temkinli.

Seidl, "Melbourne ve Imola'da gördüklerimize bakarsak aracımız her türlü şartta ve farklı pist düzenlerinde iyi çalışıyor. Bu da çok olumlu bir durum."

"Fakat aynı zamanda grubun içerisine bakarsanız Mercedes pilotları, biz, Valtteri ve Kevin'la çok yakın bir mücadele var. Bu yüzden son birkaç hafta sonunda gördüklerimiz bizi rahatlatmıyor." dedi.

Seidl, McLaren'ın bulunduğu yer konusunda gerçekçi kalsa da en azından takımın tutarlı şekilde üçüncü bölüme kalabileceğini ve her hafta sonu iyi puanlar alabileceğini düşünüyor.

"Bulunduğunuz yerden asla çok emin olamazsınız çünkü tüm padokun yerinde saymadığını, gelişmek için çabaladığını biliyoruz. Aynı zamanda şu anda her hafta sonu üçüncü bölüme kalıp, iyi puanlar alabilecek bir araca ve pakete sahip olduğumuza ikna oldum."

"Ayrıca iyi bir ekibimiz ve iki güçlü sürücümüz var."

Daniel Ricciardo, McLaren, Andreas Seidl, Team Principal, McLaren, on the grid Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Bu sadece tur zamanı ile ilgili değil, aynı zamanda hafta sonlarını bir araya getirmekle ilgili. Imola'daki ikinci antrenmanda çok fazla tur atamamak gibi çeşitli zorluklar yaşasak da, başardığımız şeyler konusunda takıma şapka çıkarıyorum."

Seidl, takımın Bahreyn'deki zorluklara rağmen pes etmemesinden dolayı da etkilendiğini söyledi.

"Takımın Bahreyn hafta sonunda karşılaştığı zorluklarla nasıl baş ettiğini, takımın bu denli sakin ve kenetlenmiş kaldığını, sadece başlarını öne eğip bu süreçte tek bir takım olarak birlikte çalışmaya devam ettiğini görmek benim için harikaydı."

"Bunu görmek çok sevindirici oldu çünkü bu, bizim için hep iyi geçen son üç yılda hayata geçirdiğimiz her şey için ilk gerçek testti."

"Bu durum mutluluk verici. Şimdi önümüzdeki haftalarda ve aylarda, aracı geliştirmek istediğimiz yerlerle alakalı planlara sahip olduğumuzu biliyor olmak da beni mutlu ediyor."