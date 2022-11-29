Vowles: "Yaşadığımız zorluklar bizi olumlu etkiledi"

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F1'i sekiz sene boyunca domine eden ve bu süreçte rekor üstüne rekor kıran Mercedes, yeni kuralların devreye girdiği 2022 sezonunda ise gerileme kaydetti.

Sezonu yalnızca bir pole pozisyonu ve bir galibiyetle takımlar şampiyonası üçüncüsü olarak kapatan takım, yine de her fırsatta bu zorlukların kendilerini güçlendirdiğini belirtiyor.

Abu Dhabi GP'sinin ardından takımın halka açık bilgilendirme toplantısında James Vowles'tan Mercedes'in sezonunu birkaç kelimeyle özetlemesi istendi.

Vowles, "İlk olarak 'karakter geliştirme' ve 'meydan okuma' derdim, son kelimelerim ise kesinlikle 'takım çalışması' olurdu."

"Zor bir yılı geride bıraktık. Biz başarıya alışkın, kazanmaya alışkın, önde olmaya alışkın bir takımız, bu yıl ise başarılı değildik."

"Yine de yaşadığımız zorluklar takımı gerçekten olumlu yönde etkiledi. Yaşadığımız zorluklar daha kendi kendimize daha güçlü karakterlere sahip olmamızı sağladı."

"Zorlu bir süreçti, buna hiç şüphe yok. Alışkın olduğumuz bir konumda değildik ve bunun sonucunda ilerlemek için uyum sağlamanız gerekir - ve sağladık." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13, on his way to the grid Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Mercedes için asıl olumlu nokta, W13'ten en iyi şekilde nasıl yararlanacaklarını öğrenirken kaydettikleri ilerlemeydi. Bu ilerlemenin sonucu, Interlagos'ta George Russell ile sezonun ilk ve son galibiyetini elde etmeleri oldu -hatta Lewis Hamilton da ikinci olarak takıma duble getirdi!

Vowles, "Bence sezonun başına kıyasla ne kadar ilerlediğimizi kanıtladık ama benim için en önemlisi muhtemelen son kelimeler, yani takım çalışması."

"Bu takım her zamankinden daha fazla birbirine kenetlenmek zorundaydı. Bu koşullarda, bu zor zamanlarda birbirimizden kopmak çok kolay ama biz bunu yapmadık."

"Sürücüler birlikte hareket etti, griddeki en iyi sürücü kadrosuna sahip olduğumuzdan eminim. Birbirini zorlayan ama aracı daha iyi hale getirmek için birlikte çalışan iki inanılmaz sürücümüz var."

"Ayrıca hem Brixworth'te, hem de Brackley'de hem de pistte tek bir amaç için birlikte çalışan bir ekibimiz var. Sezonun bir noktasından sonra hedefimiz galibiyet değil, sahip olduğumuz paketi anladığımızdan emin olmak ve böylece gelecek yıl daha rekabetçi olabilmekti."