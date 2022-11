Vowles: "Yaşadığımız zorluklar bizi olumlu etkiledi"

F1'i sekiz sene boyunca domine eden ve bu süreçte rekor üstüne rekor kıran Mercedes, yeni kuralların devreye girdiği 2022 sezonunda ise gerileme kaydetti.

Sezonu yalnızca bir pole pozisyonu ve bir galibiyetle takımlar şampiyonası üçüncüsü olarak kapatan takım, yine de her fırsatta bu zorlukların kendilerini güçlendirdiğini belirtiyor.

Abu Dhabi GP'sinin ardından takımın halka açık bilgilendirme toplantısında James Vowles'tan Mercedes'in sezonunu birkaç kelimeyle özetlemesi istendi.

Vowles, "İlk olarak 'karakter geliştirme' ve 'meydan okuma' derdim, son kelimelerim ise kesinlikle 'takım çalışması' olurdu."

"Zor bir yılı geride bıraktık. Biz başarıya alışkın, kazanmaya alışkın, önde olmaya alışkın bir takımız, bu yıl ise başarılı değildik."

"Yine de yaşadığımız zorluklar takımı gerçekten olumlu yönde etkiledi. Yaşadığımız zorluklar daha kendi kendimize daha güçlü karakterlere sahip olmamızı sağladı."

"Zorlu bir süreçti, buna hiç şüphe yok. Alışkın olduğumuz bir konumda değildik ve bunun sonucunda ilerlemek için uyum sağlamanız gerekir - ve sağladık." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13, on his way to the grid

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images