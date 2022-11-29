Brawn, sportif direktör görevi boyunca başardıklarından memnun

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F1 tarihine birçok mühendis ve takım patronu damga vurdu; ancak söz konusu Ross Brawn olduğunda damga vurmak tabiri bile az kalabilir.

46 senelik kariyeri boyunca birçok rolde görev alan Brawn, özellikle Benetton ve Ferrari'de Michael Schumacher ile geçirdiği zamanlarla hatırlanıyor, bunun yanı sıra Honda projesini devam ettirerek şampiyonluğa ulaştığı Brawn GP'de F1 tarihinin en özel şampiyonluklarından biri.

Son altı seneyi F1 sportif direktörü olarak geçirmesinin ardından geçtiğimiz günlerde F1 kariyerini sonlandıran Brawn, emeklilik için en doğru zamanın geldiğini düşünüyor.

F1.com'daki köşesinde Brawn, "Yönetime katıldığımdan bu yana geçen altı yılda gerçek bir değişim gördüğümüzü düşünüyorum ve bundan mutluluk duyuyorum. F1 bugün hiç olmadığı kadar güçlü."

"Liberty F1'in ekonomisini biliyordu, ancak sportif yanını pek iyi bilmiyorlardı -neyse ki Chase Carey'i işin başına getirecek kadar akıllıydılar. F1 deneyimine sahip olmamasına rağmen işi çabucak kavradı."

"Liberty bana F1 deneyimi olan biri olarak yaklaştı, başlangıçta ihtiyaç duydukları bir şeydi bu. Önerilen pozisyon ilgimi çekti, ben de sporun gelişimini farklı bir perspektiften ele almak ve yarışları geliştirmek istedim. Bunu belli derecelerde başardık, harika bir ekip kurduk ve başardıklarımızdan gerçekten çok memnunum."

Stefano Domenicali, CEO, Formula 1 and Ross Brawn, Managing Director of Motorsports, FOM track walk Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Üstünde imzası olan bütçe sınırı uygulaması hakkında konuşan Brawn, "Yarışı özgün bir şekilde geliştirmemiz çok önemliydi. Bunu nasıl yapacaktık? Elbette her takıma eşit fırsat vererek."

"Takımların eşit fırsat yakalayabilmesi için mali kaynakların adil dağılımı önemli. Uzun yıllar boyunca gridde diğerlerinden çok daha fazla mali kaynağa sahip üç ya da dört takım vardı."

Elbette takımlar kendi araçlarını yapmak zorunda, F1'in DNA'sı bu. Ancak bu çok büyük bir zorluk ve geçmişte ne kadar çok paranız varsa o kadar iyi araba yapabiliyordunuz. Standart araçlara, aynı motorlara, özel parçalara sahip olmak kolay bir yol olabilirdi, böylece rekabet artardı -ancak F1 büyüsünü tamamen kaybederdi."

"Bütçe sınırı, sınırlı harcama yapabildiğiniz ve en zeki insanların kazandığı bir ortam yarattı. Yakında ön grup, orta grup ve arka grup arasındaki farklar daha da daralacak."

Üstesinden gelinmesi hatalar da var, ancak böyle bir sistemi uygulamaya koymanın karmaşıklığı düşünüldüğünde, F1 ve FIA'nın iki sezondur başardıkları harika." dedi.

Ross Brawn, Managing Director of Motorsports, FOM Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Son olarak yönetim anlayışının değiştiğinden vazgeçen Brawn, kapalılığın yerini esnekliğin aldığını öne sürdü.

Brawn, "Artık çok daha fazla esnekliğe sahibiz, bu sayede sporun değişiklik yapması ve ilerlemesi için tüm takımların aynı fikirde olması gerekmiyor. Sekiz takımla anlaştığımız sürece kısa vadede bir şeyler yapabiliriz. Beş takım, FIA ve F1 ile uzun vadede bir şeyler yapabiliriz."

"Eski yönetim sisteminin kısıtlamalarına sahip değiliz ve şu anda doğru yönde ilerlediğimiz pek çok şey var ki bu da bu sporun eskisinden çok daha iyi işlemesini sağladı." dedi.