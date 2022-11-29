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Rossi: "Sezon öncesi testlerinde herkes bizi sekizincilik adayı olarak görüyordu"

Alpine CEO'su Laurent Rossi, sezon öncesi testlerin ardından toparlanabilmeleri ve dördüncülüğe ulaşabilmelerinden memnun.

Altay Gök
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Rossi: "Sezon öncesi testlerinde herkes bizi sekizincilik adayı olarak görüyordu"
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Sezon boyunca dayanıklılık sorunlarına rağmen birçok yarışta orta gruba liderlik etmeyi başaran Alpine, sezonu McLaren'in 14 puan önünde şampiyona dördüncüsü olarak kapattı.

Böylece 2018'den sonra bir kez daha dördüncülüğe ulaşan takım, sezon öncesi testlerinde yaşadıkları felaketin ardından büyük bir gelişim kaydetmeyi de başardı.

Sezonu değerlendiren Laurent Rossi, takımın yıl boyunca rakiplerini geride bırakma ve işleri tersine çevirme becerisinden etkilendiğini belirtirken, sezon öncesi testlerinin ardından bunu beklemediğini de itiraf etti.

Rossi, "Sezona kötü bir şekilde başladık, Barselona'ya darmadağın bir şekilde vardığımız söylenebilir."

"O zamanki düşüncemiz yavaş yavaş gelişim kaydetmekti, nitekim yepyeni araçlara sahiptik. Zaman içinde yukarılara tırmanabilirdik."  

"Hatırladığım kadarıyla testler esnasında herkes bizi en iyi sekizinci takım olarak görüyordu, McLaren'in ise çok hızlı bir aracı vardı."

"Bu yüzden onları yakalamayı başardığımız, sonrasında da onları geçerek şu anda bulunduğumuz yere geldiğimiz için oldukça memnunum."

Fernando Alonso, Alpine A522

Fernando Alonso, Alpine A522

Fotoğraf: Alpine

Her ne kadar Esteban Ocon ve Fernando Alonso 2022'de podyuma çıkmayı başaramamış olsalar da, her iki pilot da düzenli olarak puan aldılar ve sezonu sekizinci ve dokuzuncu sıralarda tamamladılar. 

Alpine, Rossi'nin başkanlığını yaptığı ve geçen sezonun sonunda idari direktör Marcin Budkowski'nin ayrılmasının ardından Otmar Szafnauer'in takım patronu olarak işe alındığı yeni yapılanma altında başarılı bir ilk yıl geçirdi.

Rossi, "Sezonun başında hedefimiz yeni bir yapı inşa etmekti ve bu hedefe ulaştık." 

"Bu yapının daha rekabetçi olmak için tüm sezon boyunca yenilikler ve geliştirmeler sunması gerekiyordu, biz de bunu yaptık ve sonuçta daha iyi bir pozisyon elde ettik."

"Dolayısıyla sezonu dördüncü bitirmek sadece finansal açıdan değil, momentum açısından da önemli. En iyi takımları yakalayabildiğimiz kadar yakalamak için her yıl ilerlemeye çalışacağımızı söylemiştik. İlk adımı kaçırmamak önemli." dedi.

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