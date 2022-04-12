Villeneuve: "Yeni Mercedes artık Ferrari"

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Ferrari, Avustralya Grand Prix'sinin ilk antrenman seansından itibaren hafta sonuna damgasını vurdu ve tüm seanslarda en hızlı takım olmayı başardı.

Charles Leclerc, cumartesi günü yaklaşık 0.3 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı ve pazar günü 20 saniyeye yakın farkla zafere ulaştı. Leclerc en hızlı turu attığı gibi, yarışın tamamını da lider götürdü. Bu da ona kariyerinin ilk Grand Slam'ini getirdi.

Eski F1 şampiyonu Jacques Villeneuve Formule1.nl'deki köşe yazısında Ferrari'nin performansından övgüyle bahsetti. Aynı zamanda Red Bull hakkında da konuştu.

Villeneuve, "Red Bull'un hayal kırıklığına uğradığı kesin, bundan farklı bir şey düşünülemez."

"Araç hızlı ama sürmesi çok zor. Ferrari'ye karşı mücadelede ihtiyaç duydukları o son ondalıkları elde etmek adına Max Verstappen ve Sergio Perez'in tüm engelleri aşması gerekiyor."

"Ferrari -ufak farklarla- daha hızlı ancak sürüşü ve ayarlaması daha kolay bir araçları var."

"Bu aynı zamanda Red Bull için psikolojik anlamda zor bir durum. Mercedes'i kovalamaya alıştılar ama artık şampiyonlar. Bu da farklı bir baskı demek. Sürücüler şampiyonasında ilk dörtte, takımlar şampiyonasında ilk ikide olmaları gerekiyordu ancak durum böyle değil. Yarışı dışı kalmaları pahalıya patlıyor."

"Öbür yanda Charles Leclerc kazanıyor ve şampiyonayı kontrol altında götürüyor. Tabii ki gidilecek daha 20 yarış var ama takım arkadaşı geride, takım aşağı yukarı arkasında ve ana rakibi Max Verstappen ile arasında iyi bir fark var."

"İtalya'da bana sık sık 'O sene bu sene mi? Gerçekten başaracaklar mı?' diye soruyorlar. Tifosi inanmakta güçlü çekiyor. Hepsi 'işler ne zaman ters gidecek?' diye düşünüyorlar. Alonso ve Vettel yıllarından sonra buna alıştılar. Fakat Ferrari artık çok hızlı, aslında yeni Mercedes onlar!" dedi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Ferrari