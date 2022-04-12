Montezemolo: "Ferrari'yi bu kadar iyi görmek harika"

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Ferrari, ilk üç yarışta oldukça iyi bir performans sergilerken, bu süreçte iki galibiyet ve iki pole pozisyonu almayı başardı. İlk yarışta duble de yapan Ferrari, iki şampiyonada birden ilk sırada yer alıyor.

İtalyan ekip geçmiş yılların aksine artık pit stoplarda ve takım stratejilerinde de ilerleme kaydetmiş durumda. Kısacası bu yıl her alanda çok güçlü görünüyorlar.

Ferrari'nin sezona yaptığı bu güçlü başlangıç İtalya'da büyük yankı uyandırdı ve Avustralya GP zaferi, yerel gazetelerin ana sayfalarını süsledi.

Efsanevi takımın eski başkanı Luca di Montezemolo'ya da Ferrari'nin mevcut formu hakkında ne düşündüğü soruldu.

Corriere della Sera'ya konuşan Montezemolo, "Bu kadar uzun süre sonra böylesine rekabetçi bir Ferrari görmek gerçekten çok güzel."

"Bunun için başta Binotto'yu ve takımda oldukça iyi çalışan, kenetlenmiş ve kararlı tüm çocukları tebrik ediyorum."

"Charles Leclerc gösterdiği performansla, üst düzey bir sürücüsü olduğunu kanıtladı."

"Sezon elbette çok uzun ve rakip takımlar yerinde durmayacak. Yine de sezon bundan daha iyi başlayamazdı."

"Böyle devam etmeliler." dedi.

Ferrari son şampiyonluğunu Montezemolo döneminde almıştı.

Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari Fotoğraf: Ferrari