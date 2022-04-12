Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Hakkinen: "Şampiyonluk savaşı, kolayca üç yönlü hale gelebilir" Sonraki / Villeneuve: "Yeni Mercedes artık Ferrari"
Formula 1 / Avustralya GP Haberler

Montezemolo: "Ferrari'yi bu kadar iyi görmek harika"

Ferrari'nin eski başkanı Luca di Montezemolo, Ferrari'yi tempo olarak bu kadar iyi bir noktada görmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Montezemolo: "Ferrari'yi bu kadar iyi görmek harika"
Haberi dinle

Ferrari, ilk üç yarışta oldukça iyi bir performans sergilerken, bu süreçte iki galibiyet ve iki pole pozisyonu almayı başardı. İlk yarışta duble de yapan Ferrari, iki şampiyonada birden ilk sırada yer alıyor.

İtalyan ekip geçmiş yılların aksine artık pit stoplarda ve takım stratejilerinde de ilerleme kaydetmiş durumda. Kısacası bu yıl her alanda çok güçlü görünüyorlar.

Ferrari'nin sezona yaptığı bu güçlü başlangıç İtalya'da büyük yankı uyandırdı ve Avustralya GP zaferi, yerel gazetelerin ana sayfalarını süsledi.

Efsanevi takımın eski başkanı Luca di Montezemolo'ya da Ferrari'nin mevcut formu hakkında ne düşündüğü soruldu.

Corriere della Sera'ya konuşan Montezemolo, "Bu kadar uzun süre sonra böylesine rekabetçi bir Ferrari görmek gerçekten çok güzel."

"Bunun için başta Binotto'yu ve takımda oldukça iyi çalışan, kenetlenmiş ve kararlı tüm çocukları tebrik ediyorum."

"Charles Leclerc gösterdiği performansla, üst düzey bir sürücüsü olduğunu kanıtladı."

"Sezon elbette çok uzun ve rakip takımlar yerinde durmayacak. Yine de sezon  bundan daha iyi başlayamazdı."

"Böyle devam etmeliler." dedi.

Ferrari son şampiyonluğunu Montezemolo döneminde almıştı.

Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari

Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Ferrari

paylaşım
yorumlar
Hakkinen: "Şampiyonluk savaşı, kolayca üç yönlü hale gelebilir"
Önceki haber

Hakkinen: "Şampiyonluk savaşı, kolayca üç yönlü hale gelebilir"
Sonraki haber

Villeneuve: "Yeni Mercedes artık Ferrari"

Villeneuve: "Yeni Mercedes artık Ferrari"
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Avustralya Grand Prix'si hafta sonuna dair bazı ilginç istatistikler Avustralya GP
Formula 1

Avustralya Grand Prix'si hafta sonuna dair bazı ilginç istatistikler

Alpine önemli güncellemeler üzerinde çalışıyor Avustralya GP
Formula 1

Alpine önemli güncellemeler üzerinde çalışıyor

F2 Barselona testi 1. gün: İlk günün en hızlısı Boschung
FIA F2

F2 Barselona testi 1. gün: İlk günün en hızlısı Boschung

Son Haberler

Mercedes'in aracının altında yanan ışık neydi?
Formula 1 Formula 1

Mercedes'in aracının altında yanan ışık neydi?

Avustralya Grand Prix'si hafta sonuna dair bazı ilginç istatistikler
Formula 1 Formula 1

Avustralya Grand Prix'si hafta sonuna dair bazı ilginç istatistikler

Alpine önemli güncellemeler üzerinde çalışıyor
Formula 1 Formula 1

Alpine önemli güncellemeler üzerinde çalışıyor

Brundle: "Sainz destek rolüne çekilebilir"
Formula 1 Formula 1

Brundle: "Sainz destek rolüne çekilebilir"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.