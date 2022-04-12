Ferrari, Imola'ya getireceği güncellemeleri erteledi

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Sezonun ilk üç yarışı geride kalırken, bütçe sınırı ve ilk beş yarışın dört farklı kıtada düzenlenecek olmasının sebep olduğu lojistik sıkıntılar sebebiyle, ön gruptan hiçbir takım henüz büyük bir güncelleme paketi getirmiş değil.

Dördüncü yarış olan Emilia Romagna GP'si ile birlikte Avrupa sezonu başlayacak, bu da kağıt üstünde takımlara ilk önemli değişiklikleri yapmak için mükemmel bir şans sunuyor.

Ancak bu performans anlamında büyük bir adım atma fırsatına rağmen, her iki şampiyonada da lider konumunda bulunan Ferrari, Imola'da sezonun ilk sprint yarışının yapılacak olmasından ötürü güncelleme çizelgesinde değişikliğe gidecek.

Cuma günü gerçekleştirilecek ve sprint yarışının grid dizilimin belirleyecek sıralama seansından önce sadece bir saat antrenman yapılabilecek olmasından dolayı takım, yeni ana parçaları değerlendirmek ve hafta sonunun geri kalanı için araçları mükemmel bir şekilde ayarlamak için yeterli zaman olmadığına inanıyor.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, büyük güncellemelerin sonraki yarışları bekleyeceğini, çünkü takımın öncelikle -geçen hafta sonu Avustralya'da karşılaştıkları gibi- dalgalanmayı ortadan kaldırmaya odaklanmak istediğini söyledi.

Motorsport.com tarafından Imola için güncelleme planları hakkında sorulan bir soruya Binotto, "Bu hafta sonunun güncelleme getirmek ve onları tek bir antrenman seansında değerlendirmeye çalışmak açısından zor bir hafta sonu olacağını düşünüyorum, nitekim odağımızı Cuma akşamı gerçekleşecek sıralama seansına vermemiz gerekiyor."

"Imola'ya pek bir güncelleme getirmeyeceğiz çünkü doğru yer ve zaman olmayacağına inanıyoruz."

"Ancak şu ana kadar sahip olduğumuz sorunları hafifletmeye çalışacağız. İlk aklıma gelen geçtiğimiz hafta etkilendiğimiz dalgalanma ve zıplama."

"Şu anda özellikle bunun üzerinde çalışmaya odaklandık. Ancak güncellemeler ve daha fazlası için, hiç olmazsa önemli ve büyük güncellemeler, sezonun ilerleyen zamanlarını beklememiz gerekiyor."

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Ferrari, Charles Leclerc'in Bahreyn ve Avustralya'daki zaferleri sayesinde şu ana kadar her iki şampiyonada da rahat şekilde lider.

Takım aracı daha da geliştirebileceğini umarken, Binotto işlerin beklediğinden daha iyi gittiğini kabul ediyor.

"Kesinlikle şaşırmış durumdayım. Sanırım çok çalıştık ve 2022'ye epey önem verdik. Ekibin harika bir ekip olduğunu biliyordum ve geçtiğimiz sezonlara kıyasla bir şekilde kendimizi geliştirdik."

"Sezon başında rekabetçi bir araca sahip olmayı umuyordum ama kesinlikle sezona bu kadar iyi bir başlangıç ​​beklemiyordum. Bunu beklediğimi söylemem adil olmaz."

"Ama yine de bizimle diğerleri arasındaki farkın çok büyük olmayacağına inanıyorum. Geçtiğimiz yarışlar bunu kanıtladı ve sonraki yarışlarda kesinlikle büyük bir mücadele olacak."

Ferrari'nin Bahreyn ve Avustralya'da elde ettiği galibiyetlerde Max Verstappen'in araçta yaşanan sorunlardan dolayı yarışa veda etmesinin de bir payı bulunmakta, ancak iki yarışta da İtalyan takım Red Bull'dan daha hızlıydı.

Bahreyn'de Ferrari, lastik yönetimi açısından ne kadar geliştiğini gösterdi. Avustralya'da ise Binotto, F1-75'in herkesten daha dengeli olduğunu ve takımının daha yüksek yere basma kuvveti tercihinin etkisini küçümsediğini düşünüyor.

"Bence iyi dengelenmiş bir araca sahip olmak lastik yönetimi açısından önemli bir unsurdu ve pilotlar lastikleri gayet iyi idare etti. Charles bu konuda oldukça iyi bir iş çıkardı."

"Yere basma gücü seviyesinin bir unsur olduğunu düşünmüyorum çünkü düzlüklerdeki hıza bakarsam, doğrudan rakiplerimize bakarsam, onların ilk yarışa göre daha yüksek bir yere basma gücüne sahip olduklarını düşünüyorum. Hem Cidde'de, hem de burada bize çok daha yakındılar."