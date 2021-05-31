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Formula 1 / Monako GP Haberler

Villeneuve: "Vettel'in emekli olması için sebep yok"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Eski F1 dünya şampiyonu Jacques Villeneuve, Sebastian Vettel'in emekli olmasını gerektirecek bir durum olmadığı görüşünde.

Villeneuve: "Vettel'in emekli olması için sebep yok"

Alman pilot, 2020 sezonunun ardından Ferrari'den ayrılmış ve sürpriz şekilde Aston Martin'in teklifini kabul etmişti.

Vettel, kimilerine göre emekli olmalıydı ancak son haftalarda giderek daha iyi performans gösterdiği görülebiliyor.

Motorsport-Magazin'e konuşan Villeneuve, Vettel hakkında şöyle dedi: "Monako'daki yarış Sebastian için iyi geçti ama öncesi, Ferrari'deki son iki yılının devamı niteliğindeydi."

"Bu, üzücü bir durum. Mevcut araçları tahmin ettiklerinden daha kötü. Eski Mercedes aracı yeni kurallarda yeterince iyi çalışmıyor, takım da hiçbir şeyi değiştiremiyor."

Ferrari'den ayrıldıktan sonra Vettel'in emekli olmayarak hata mı yaptığı sorusuna Villeneuve, "Neden ki? Formula 1'de yarışıyor, iyi para kazanıyor. İnsanlar genellikle bir pilot hakkında 'kazanamıyor, bu yüzden emekli olmalı' diye düşünür. Fakat bu, aynı zamanda bir iş. Bunu yaparak para kazanıyorsunuz. Çocuklarınızı eğimi için para ödüyorsunuz. Formula 1'de yarışacak kadar iyiyseniz, sürüş yapmaktan keyif alıyorsanız ve bunu yaparken milyonlar kazanıyorsanız ayrılmanın ne anlamı var? Ölümden ya da başka bir şeyden korkuyorsanız o ayrı mesele. Bu, her zaman bana sorulan en garip sorulardan bir tanesi olmuştur."

"Lance'le olan mücadelesi nasıl şekillenecek bilmiyorum. Lance aracı iyi tanıyor, uzun süredir takımda ve bu açıkça onun takımı. Politik durumun nasıl olduğunu kim bilebilir? Fakat Lance kötü bir pilot değil. Geçen sene yağmurda pole pozisyonu aldı."

"Yine de Sebastian'dan ne bekleyebiliriz bilmiyorum. Belki de birkaç iyi hafta sonuna ihtiyacı vardır. Dışarıdan yargılamak zor. Fakat işler karmaşıklaştığında, Ferrari'de gördüğümüz gibi bazen hatalar yapıyor. Yine içinizde ateş olmasa Monako'daki sıralama turlarında iyi performans gösteremezsiniz."

Villeneuve, Haas pilotu Mick Schumacher hakkında da konuştu.

Kanadalı şampiyon, "Doğrusu iyi performans göstermesine ve orada olmasına sevindim. Takım arkadaşından önde ama hata yapıyor. Bu normal. O, sürüşü çok zor bir araçta yarışıyor."

"Onun ne kadar iyi olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Bunu şimdi yargılamak mümkün değil. Mick, hiçbir baskının olmadığı bir takım için yarıştığını biliyor. Bu, onun için ideal bir durum ve Ferrari onu her konuda destekliyor. Bakalım bundan sonra işler nasıl olacak." dedi.

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Seri Formula 1
Etkinlik Monako GP
Editör Kemal Şengül

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