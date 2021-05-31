Ocon, Alpine ile yapacağı yeni kontrat görüşmelerini menajerine bıraktı

Ocon, 2021’deki ilk beş yarışın dördünde puan alarak sezona güçlü bir başlangıç yapmış oldu ve iki kez dünya şampiyonu Fernando Alonso’ya karşı üstünlük sağlamayı başardı.

Ocon’un performansı F1 padoğunda çokça övgü topladı ve Alpine’in, Fransız pilotla 2022 ve sonrası için yeni bir kontrat imzalamak istemesini sağladı.

Alpine CEO'su Laurent Rossi, Ocon'un “onu takımda tutmayı düşünmesini sağlamak için her şeyi yaptığını” ve 2022 koltuğu için başka bir sürücü düşünmediğini söyledi.

Ocon, Rossi’nin yorumlardan gurur duysa da şimdilik sadece performansına odaklandığını ve kontrat görüşmelerini menajerine bıraktığını söyledi.

Autosport tarafından kariyerinin geleceği hakkında ne düşündüğü sorulduğunda, "Bu, çok gurur verici ve ayrıca sizin [benim hakkımda] yazdığınız makaleyi de gördüm."

"Takım patronunuzdan iyi yorumlar almak her zaman güzeldir."

Esteban Ocon, Alpine A521 Photo by: Erik Junius

“Şu anda sadece pist üzerindeki işime odaklanıyorum ve bu da güçlü performanslar sergilemek, araçtan en iyisini çıkarmak ve kendimizi geliştirmek için neler yapabileceğimizi düşünmek."

“Bunu iyi yaptığım sürece, umarım işler benim için yolunda gider. Bu yüzden bekleyip göreceğiz."

“Şu an için her şeyden çok piste odaklanıyorum ve menajerimin [sözleşme] işiyle ilgilenmesini izin verdim.” dedi.

Ocon'un menajerliğini, 2016 yılından beri bir parçası olduğu Mercedes genç sürücü programı yapıyordu. Ocon, 2016'da Force India takımına katılarak F1'de ilk kez yarışmıştı.

Fransız pilotun adı 2020 sezonu için bir Mercedes koltuğu ile anılıyordu. Fakat Valtteri Bottas'ı Alman takımla 2 yıllık bir anlaşma yapması, Ocon'un Renault ile iki yıllık bir kontrat imzalamasına izin verdi.

Ocon, 2021'de ise Alpine'de takımın bu sezon kazandığı 17 puanının 12'sini takıma getirdi ve son dört yarış hafta sonunun her birinde hem sıralamalarda hem yarışlarda Alonso'nun önünde bitirdi.