Hamilton, Formula 1'den ayrıldıktan sonra filmlerde rol almaya sıcak bakıyor

Britanyalı Formula 1 pilotu Hamilton, Michael Schumacher ile birlikte yedi dünya şampiyonluğu bulunan iki pilottan birisi ve bu yıl sekizinci şampiyonluğunu kazanmak için mücadele ediyor.

İngiliz pilot, geride kalan yıllarda en çok yarış kazanan, en çok pole pozisyonu alan ve en çok podyuma çıkan Formula 1 pilotu olmayı da başarmıştı.

Hamilton, Formula 1'deki başarılarının yanı sıra farklı alanlarla da ilgileniyor. Extreme E'de kendi takımı bulunan Hamilton, müziğe, modaya ve sanata büyük ilgi duyduğu gibi, vegan restoran zinciri Neat Burger'ın da sahiplerinden bir tanesi.

Hamilton'ın 2022'de Formula 1'de yer almaya devam etmek istiyor ancak önümüzdeki üç yıllık sürecin ardından spordan ayrılması ve farklı şeyler yapmaya başlaması neredeyse kesin olarak görülüyor.

Hamilton, spordan ayrılmasının ardından aktörlük alanında da kendisini denemek istiyor. Hamilton, eğer gelecekte böyle bir teklif veya proje olursa, bunu kabul edebileceğini fakat buna çok iyi şekilde hazırlanması gerektiğini söyledi.

DAZN F1'e konuşan Hamilton, "Bir gün bir filmde rol almak isterim. Yaptığım her şeyde en iyisi olmak istiyorum ve en iyi olmak için elimden gelenin en iyisini yapmam gerekiyor."

"Yani eğer bir filmde rol alacaksam dersler almam ve duygularımı olması gerektiği gibi ifade ettiğimden emin olmak için çalışmalar yapmam gerekecek."

"Şu anda bunu yapmaya zamanım yok. Bu yüzden bunun emekli olduktan sonra mümkün olduğunu düşünüyorum." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W12 pitstop Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images