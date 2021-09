Villeneuve: "Verstappen ve Hamilton kirli savaşmıyor"

Max Verstappen ve Lewis Hamilton, Formula 1 taraftarlarının uzun süredir hayalini kurduğu şekilde şampiyonluk savaşı veriyorlar.

Red Bull ve Mercedes, tempo olarak birbirlerine çok benzer olduğu için iki şampiyonluk adayı bu yıl birden fazla kez tekerlek tekerleğe mücadele etti.

Silverstone'da bu mücadele, Max Verstappen'in bariyerlere girmesiyle sonuçlanırken, son yarış İtalya'da iki pilot birden yarış dışı kaldı.

Verstappen ve Hamilton arasındaki mücadelenin dozunun giderek artacağı söylenirken, bazıları bu savaşı Ayrton Senna ve Alain Prost arasında yaşananlara benzetiyor.

Bu konuda açıklamalarda buluna Jacques Villeneuve, iki mücadelenin tamamen farklı olduğunu ve hem Verstappen hem de Hamilton'ın kirli yarışmadığını söyledi.

Corriere della Sera'ya konuşan Villeneuve şöyle dedi: "Verstappen'e ceza verilmemeliydi."

"Monza'daki olayda iki sürücü de hatalıydı. Verstappen agresifti ve şikanı kesebilirdi ama bunu yapması halinde pozisyonunu bırakması gerekecekti. Lewis orada 10 cm daha yer bırakabilirdi fakat önde kalmak istedi. Olay kasıtlı hale gelmeden önce temas başladığında, birine bilerek bunu yaptığı konusunda ceza veremezsiniz."

"Red Bull'un tekerleği Hamilton'ın başının üzerine çarptığı için ona ceza vermek zorunda kaldılar. Hakemler, kararlarının olayın sonuçlarıyla bağlantılı olmadığını söylüyorlar fakat yaptıkları şey buydu."

"Bence bu, isteyerek yapılmayan bir hareketti. Hatalar oluyor ve bunlara ceza verilmesi beni hayal kırıklığına uğratıyor."

"Açıkçası Verstappen her zaman çok agresif, Hamilton'la yarışınca daha da agresif oluyor. Onları aynı virajda bir araya getirdiğinizde ise abartıyorlar fakat bu anlar Formula 1'in bir parçası. Her defasında bir ceza verilecekse artık yarış diye bir şey olmaz çünkü kimse birbirini geçmeye çalışmaz."

"Burada en önemli şey her ikisinin de şampiyonluk için savaşması ve kimsenin birbirinin arkasında kalmak istememesi."

"Bence sakinleşmelerine gerek yok. Neden sakinleşsinler? Bu bir savaş, onlar da gladyatörler. Bence çok agresif değiller ve birbirlerinin önünde kalmak istiyorlar hepsi bu."

"Senna ve Prost gibi de değiller çünkü onların rekabeti, sınırların çok ötesine geçmişti. Artık nefrete ve kirli yarışmaya dönmüştü. Lewis ve Max böyle mi? Hayır. Eğer tekrar olacaksa da, duvarda bitmeden daha fazla savaş görmeyi umuyorum." dedi.

Villeneuve, kimin şampiyon olacağı sorusuna, "Verstappen üstün olan taraf ve ciddi hatalar yapmadı. Her zaman saldırı modundaydı. Oysa Lewis zayıflıklar yaşadı. Ayrıca Mercedes de Red Bull'dan daha fazla hata yaptı. "dedi ve ekledi: "Rosberg'den sonra hayat Lewis için kolaydı. Belki de biraz uyuyakalmıştı. Bu yıl aniden uyanmak zorunda kaldı. Yine de olağanüstü bir sürücü olmaya devam ediyor." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes, walks away from the scene of the accident

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images